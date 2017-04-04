Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail'in yaklaşık 10 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze'de yaşayan Filistinli çocukların yarısının psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu bildirildi.
Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi'nin, 5 Nisan Filistin Çocuk Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, İsrail politikalarının, dünyanın en yoğun nüfusuna sahip Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli çocukların hayatlarını ve geleceklerini tehlikeye attığı belirtildi.
"Gazzeli çocukların yüzde 50'sinin psikolojik desteğe ihtiyacı var." denilen açıklamada, İsrail'in ihlalleriyle, Filistinlilerin çocuklarını veya güvenli hayat haklarını dikkate almadığı kaydedildi.
Batı Şeria'daki Filistinli çocukların İsrail'in ihlallerine maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan çok sayıda Filistinli çocuk, uluslararası yasaları ihlal eden uygulamalara maruz kaldı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, uluslararası topluma, insan hakları anlaşmalarına karşı açık ihlallere yönelik kayıtsız kalmama çağrısı yapıldı.
Daha önce Filistin Esirler Cemiyeti'nin "20 Kasım Dünya Çocuk Günü" dolayısıyla yayımladığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutuklu veya hükümlü 18 yaş altı yaklaşık 350 Filistinli çocuğun bulunduğu, bunların 12'sinin kız olduğu ifade edilmişti.
İsrail işgali altındaki Filistin'de yaşayan çocukların acılarına dikkati çekmek amacıyla her yıl 5 Nisan'da çeşitli etkinliklerle Filistin Çocuk Günü kutlamaları yapılıyor.
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Gazzeli çocukların yüzde 50'sinin psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu açıkladı
Kore cumhuriyetinin muhalefet partisinden Moon Jae-in, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı
Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin BMGY'da acil toplantı talebinde bulunduğunu açıkladı
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, "Sırbistan bölgesel bir güç değil, aksine tüm bölge ülkeleri ile sorunu olan bir ülke"
Rusya Savunma Bakanlığı, "Rusya Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, İdlib'e bağlı Han Şeyhun bölgesinde herhangi bir bombardıman gerçekleştirmemiştir" dedi
Ukrayna'nın doğusundaki son gelişmeler, Minsk anlaşmasının uygulanması ve insani durum Putin, Hollande ve Merkel tarafından değerlendirildi
Ukrayna’nın doğusunda Paskalya Bayramı öncesi ilan edilen ateşkese rağmen çıkan çatışmalarda iki Ukrayna askeri öldü
Güney Afrika'da Güney Afrika Sendikalar Konfederasyonu, Devlet Başkanı Zuma'yı istifaya çağırdı
Kimyasal silah saldırısının ardından biri sivil savunma merkezine diğeri hastaneye iki saldırı daha düzenlendi
İsrail ordusuna ait birlikler, Filistin'in Batı Şeria'daki Nablus kentinin Akraba köyünde askeri tatbikat yaptı.
Birleşmiş Milletler tarafından Suriye'nin İdlib kentine 19 tır insani yardım gönderildi
Yunanistan'ın Başkenti Atina'da toplanan binlerce emekli, maaş kesintileri sebebiyle gösteri düzenledi
Musullular, yoğun yağışlar sebebiyle çatışmaların durması üzerine aralarında açlıktan ölen 3 çocuğun da bulunduğu 60 kişinin cenazesini defnetti
Çin’in kuzeyinde yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alana "Şiongan" adında özel ekonomik bölge kurulacak
Özbekistan ile Tacikistan arasındaki uçak seferleri yolcu yetersizliğinden başlatılamadı