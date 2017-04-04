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5 Nisan Filistin Çocuk Günü
5 Nisan Filistin Çocuk Günü

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Gazzeli çocukların yüzde 50'sinin psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail'in yaklaşık 10 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze'de yaşayan Filistinli çocukların yarısının psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu bildirildi.

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi'nin, 5 Nisan Filistin Çocuk Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, İsrail politikalarının, dünyanın en yoğun nüfusuna sahip Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli çocukların hayatlarını ve geleceklerini tehlikeye attığı belirtildi.

"Gazzeli çocukların yüzde 50'sinin psikolojik desteğe ihtiyacı var." denilen açıklamada, İsrail'in ihlalleriyle, Filistinlilerin çocuklarını veya güvenli hayat haklarını dikkate almadığı kaydedildi.

Batı Şeria'daki Filistinli çocukların İsrail'in ihlallerine maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, "İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan çok sayıda Filistinli çocuk, uluslararası yasaları ihlal eden uygulamalara maruz kaldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, insan hakları anlaşmalarına karşı açık ihlallere yönelik kayıtsız kalmama çağrısı yapıldı.

Daha önce Filistin Esirler Cemiyeti'nin "20 Kasım Dünya Çocuk Günü" dolayısıyla yayımladığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutuklu veya hükümlü 18 yaş altı yaklaşık 350 Filistinli çocuğun bulunduğu, bunların 12'sinin kız olduğu ifade edilmişti.

İsrail işgali altındaki Filistin'de yaşayan çocukların acılarına dikkati çekmek amacıyla her yıl 5 Nisan'da çeşitli etkinliklerle Filistin Çocuk Günü kutlamaları yapılıyor.



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