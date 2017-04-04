17:53, 04 Nisan 2017 Salı

Cebelitarık'taki İspanyol gemisine İngiltere'den uzaklaştırma





Brexit sonrası Cebelitarık'taki hakimiyet sonunun yükselişe geçtiği bugünlerde İspanya İngiltere'ye ait görünen karasularına girdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bir İspanyol savaş gemisi, bölgedeki Brexit gerginliklerinin yükseldiği şu günlerde Cebelitarık'taki İngiliz sularına yasadışı geçti. İspanyol savaş gemisinin karasularını ihlal etmesinin ardından ingiliz Kraliyet donanması tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. AB'nin, İngiltere'nin birlikten ayrılmasına (Brexit) yönelik müzakere taslağında, Cebelitarık'ın birlik ile bundan sonraki ilişkileriyle ilgili olarak İspanya'ya veto hakkı tanıması İngiltere’nin tepkisini çekmişti. AB'nin müzakere taslağında, Brexit konusunda sağlanacak herhangi anlaşmanın, İngiltere ile İspanya arasında özel bir anlaşma olmadıkça Cebelitarık'a uygulanmayacağı kaydedilmişti. İngiltere Başbakanı Theresa May dün ülkesinin Cebelitarık konusunda "kararlı bir duruşu" olacağını duyurmuştu. İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, May'in Cebelitarık Bölgesel Başbakanı Fabian Picardo ile yaptığı telefon görüşmesinde muhatabına "İngiltere, bölge halkının iradesine mugayir olarak başka bir ülkenin egemenliğine girmesine izin verecek bir düzenleme içine girmeyecek." dediğini aktarmıştı.

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