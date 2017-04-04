İdlib'deki kimyasal saldırıda yaralananlar Reyhanlı'da

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib'te düzenlediği kimyasal saldırıdan etkilenenlerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirilişleri sürüyor.
Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in Han Şeyhun beldesine klor gazıyla düzenlenen saldırıdan etkilenenler, Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'na getiriliyor. İlk müdahalesi özel kıyafetli sağlık ekiplerince yapılanlar, ardından da Reyhanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınıyor.
Hastaneye getirilenler arasında yer alan çocukların ise acı içinde oldukları gözleniyor.
Bu arada, Reyhanlı Devlet Hastanesi Acil Servisi giriş ve çıkışlara kapatılırken, AFAD'a bağlı bir Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer keşif aracının (KBRN) da Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığı görüldü.
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