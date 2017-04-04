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Türkiye'den Kerkük'teki referandum kararına kınama
Türkiye'den Kerkük'teki referandum kararına kınama

Türkiye, Irak'ta Kerkük İl Meclisi'nin Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda aldığı tek yanlı referandum kararının meşruiyeti olmadığını belirterek, kararı kınadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kerkük Vilayet Meclisi'nin Kerkük'ün statüsüne ilişkin referandum konusunu gündemde tutmaya teşebbüs eden bugünkü kararı, toplumsal huzuru tehlikeye atan son derece sakıncalı bir adım olmuştur. Kerkük'ün asli unsurları olan Türkmen ve Arapların katılmadığı bir toplantıda alınan bu kararın meşruiyeti yoktur." ifadesi yer aldı.

"BU KARARI TEK TARAFLI OLDU BİTTİ GİRİŞİMLERİNİN YENİ BİR ÖRNEĞİ OLARAK GÖRÜYOR VE KINIYORUZ"

Kerkük'ün statüsüne ilişkin sürecin Irak anayasasında kayıtlı olduğu vurgulanan açıklama, şöyle devam etti:

"Anayasanın ilgili hükümlerinde belirtilen unsurları gözardı eden bir karar anayasayı da ihlal eder. Resmi dairelerde IKBY bayrağı asılması kararından sonra alınan bugünkü kararı da tek taraflı oldu bitti girişimlerinin yeni bir örneği olarak görüyor ve kınıyoruz. Kerkük’ün öncelikli ihtiyacı, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin sonuçlanması ve yerlerinden edilmiş insanların evlerine dönmeleri, dolayısıyla toplumsal huzur ve barışın tesisidir. Buna zarar verecek adımların hükmü olmadığı gibi, kabul edilmesine de imkan bulunmamaktadır."



İlgili Konular Türkiye Kerkük
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