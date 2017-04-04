Türkiye'den Kerkük'teki referandum kararına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kerkük Vilayet Meclisi'nin Kerkük'ün statüsüne ilişkin referandum konusunu gündemde tutmaya teşebbüs eden bugünkü kararı, toplumsal huzuru tehlikeye atan son derece sakıncalı bir adım olmuştur. Kerkük'ün asli unsurları olan Türkmen ve Arapların katılmadığı bir toplantıda alınan bu kararın meşruiyeti yoktur." ifadesi yer aldı.
Kerkük'ün statüsüne ilişkin sürecin Irak anayasasında kayıtlı olduğu vurgulanan açıklama, şöyle devam etti:
"Anayasanın ilgili hükümlerinde belirtilen unsurları gözardı eden bir karar anayasayı da ihlal eder. Resmi dairelerde IKBY bayrağı asılması kararından sonra alınan bugünkü kararı da tek taraflı oldu bitti girişimlerinin yeni bir örneği olarak görüyor ve kınıyoruz. Kerkük’ün öncelikli ihtiyacı, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin sonuçlanması ve yerlerinden edilmiş insanların evlerine dönmeleri, dolayısıyla toplumsal huzur ve barışın tesisidir. Buna zarar verecek adımların hükmü olmadığı gibi, kabul edilmesine de imkan bulunmamaktadır."
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin soruşturmada 2'si firari, 12'si tutuklu 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, ülkede otizmli çocuklarla ilgilenen merkeze malzeme desteğinde bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Ey Müslümanlar, İslam ümmeti, saldırı ve terör haberlerine alışıp duyarsızlaşmayın. Kardeşliğinizi unutmayın, tek yürek olarak mazlumun yanında yer alın" dedi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamenin şüphelilerinden eski Tümgeneral İdris Aksoy'un, darbe girişimi sırasında ABD'de kullanılan bir telefonu 9 kez aradığı ortaya çıktı
Türkiye, Irak'ta Kerkük İl Meclisi'nin Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda aldığı tek yanlı referandum kararının meşruiyeti olmadığını belirterek, kararı kınadı
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, Han Şeyhun beldesine düzenlenen klor gazlı saldırıdan etkilenenlerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirilişi sürüyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, "Türk yetkililerle muhtemelen Rusya’da ve 16 Nisan’dan sonra görüşüceğiz" dedi
Başbakan Yıldırım, Sırbistan'da cumhurbaşkanlığına seçilen Vucic'e tebrik mektubu gönderdi
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğündeki usulsüz dinleme iddialarına ilişkin haklarında dava açılan 15 emniyet mensubundan 9'u toplam 218 yıl 8 ay 510 gün hapis cezasına çarptırıldı
Çeşme ilçesinde denizden yasa dışı yollardan Sakız Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 61 kişi yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 16.00'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Cumhurbaşkanı IKBY'ne yönelik, "Kerkük bizimdir diyerek bir iddia içine girmeyin. Bayraklarınızı indirin. Irak bayrağıyla devam edin" dedi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'deki kimyasal katliama tepki gösterdi. Saldırıların insanlık suçu olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Esed rejimi yıllardır halkı katlediyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin referandumda taraf tutmasını eleştirerek, "Anket yaptırıyorlar, anketlerde 'evet' oyunun yüzde 60'a doğru çıktığını görünce çaresizlik içinde kabullenmeye başladılar." dedi
Altının gram fiyatı, gün içinde 147,9 liraya kadar yükselerek son bir ayın zirvesini gördü
Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı