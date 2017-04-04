19:08, 04 Nisan 2017 Salı

Darbe şüphelisi tümgeneral ABD'yi 9 kez aramış

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin şüphelilerinden İdris Aksoy'un, darbe girişimi sırasında ABD'de kullanılan bir telefonu 9 kez aradığı ortaya çıktı.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Ramazan Dinç tarafından hazırlanıp mahkemeye gönderilen iddianamede, şüphelilerin HTS kayıtlarına da yer verildi.

Suç tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı olarak görev yapan ve darbede koordinasyonu sağlamakla görevli olduğu öne sürülen eski tümgeneral İdris Aksoy'un, 15 Temmuz akşamı çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

İddianameye göre Aksoy, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde, "darbeye teşebbüs faaliyeti" kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerden Veysel Kavak ile 3, Necip Yılmaz ile 2, Osman Nuri Gür ile 1, Ercan Dursun ile 1, Mustafa Bağatur ile 1 ve Yücel Topçu ile 1 kez telefon görüşmesi yaptı.

15 Temmuz akşamı 02.23-02.34 saatlerinde İngiltere'de kullanılan bir telefon numarasıyla 6 kez mesajlaşan Aksoy, Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına kayıtlı telefonlarla çok kez görüşme yaptı.

Aksoy, saat 21.18'de Bandırma baz istasyonunu kullanan Coşkun Aksoy tarafından arandı. Saat 21.24'de Atilla Özler, saat 22.28'de Cemal Sami Tüfekçi tarafından aranan Aksoy, saat 23.21'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına kayıtlı telefondan arandı, saat 23.42'de Malatya baz istasyonundan hizmet alan Hikmet Akcin ile görüştü.

ABD İLE 9 GÖRÜŞME

İdris Aksoy, saat 23.43'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına kayıtlı İzmir Karabağlar'daki baz istasyonunu kullanan telefonu, saat 23.47'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına kayıtlı İzmir Bornova'daki baz istasyonunu kullanan telefonu ve saat 23.49'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına kayıtlı İstanbul Kadıköy'deki baz istasyonunu kullanan telefonu aradı.

16 Temmuz'da saat 00.20 ve 01.01'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına kayıtlı İzmir Çiğli'deki baz istasyonunu kullanan telefonu arayan Aksoy, saat 01.04'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına kayıtlı İstanbul Üsküdar'daki baz istasyonunu kullanan telefonla görüştü.

Saat 01.29 ve devamında ABD'de kullanılan bir telefon hattını 9 kez aradığı belirlenen Aksoy, daha sonra İstanbul Pendik, Muğla Dalaman, Adana Sarıçam, Kocaeli İzmit, Çanakkale Yenice ile Manisa ve Eskişehir'deki baz istasyonlarını kullanan telefonlarla görüştü.

Aksoy'un 5 Mayıs-18 Temmuz tarihlerinde aralarında Almanya, ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu, bazı yabancı ülkelerde kullanılan telefonlarla görüştüğü de tespit edildi.