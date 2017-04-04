19:22, 04 Nisan 2017 Salı

BM Güvenlik Konseyi İdlib için toplanacak





BMGK, Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine yarın TSİ 17.00'de toplanacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine yarın TSİ 17.00'de toplanacağı belirtildi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'deki kimyasal silah salldırısının son derece endişe verici olduğunu söyledi. Haley, BMGK'nin Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine yarın TSİ 17.00'de toplanacağını bildirdi.

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