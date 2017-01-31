19:44, 04 Nisan 2017 Salı

İbadi'den Kerkük'teki 'bayrak krizi'ne ilişkin açıklama





Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'teki "bayrak krizi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, kentin birliğinin muhafaza edilmesi çağrısında bulunarak anayasa maddelerine uyulmasını istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'teki "bayrak krizi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, kentin birliğinin muhafaza edilmesi çağrısında bulunarak anayasa maddelerine uyulmasını istedi.

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