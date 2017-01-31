İbadi'den Kerkük'teki 'bayrak krizi'ne ilişkin çağrı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta Başbakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.
Kerkük'teki bayrak krizini değerlendiren İbadi, "Kerkük yerel yönetiminin anayasa maddelerine uyması ve ferdi kararlar almaması gerekiyor. Kerkük Valisi ve Meclisini, kentin birliğini muhafaza etmeye çağırıyorum." dedi.
Kerkük'te IKBY bayrağının 10 yıldır asılı durduğunu söyleyen İbadi, Vali Necmeddin Kerim ve İl Meclisine, "DEAŞ'la mücadele döneminde kentteki bileşenlerin birbirine kenetlenmesi gerekirken bunu neden yapıyorsunuz?" diye seslendi.
Kerkük Valisine kentteki tüm bileşenlere dayanışma, anlaşma ve barışçıl yaşama hakkı tanıma çağrısı da yapan İbadi, "Bu karardan, kendi bileşeniniz (Kürtler) ve diğer bileşenlerin çıkarı için vazgeçin." ifadesini kullandı.
İbadi, Irak'a komşu ülkelerin Kerkük'teki bayrak krizinden dolayı endişe duyduğunu vurgulayarak, "Irak'ın işlerine dışarıdan müdahale edilmesine izin vermenin bir yararı yok. İç anlaşmazlıkların çözümü için tüm tarafların iş birliği yapması gerekir." ifadelerini kullandı.
Musul'un batısındaki askeri operasyonlara da değinerek, "DEAŞ'ın Musul'da sivillere karşı suç işlediğine dair belgeye sahibiz." diyen İbadi, ülke güçlerinin sivillerin güvenliğini sağlama konusunda çaba harcadığını dile getirdi.
İbadi, "DEAŞ karşısında direnç, Irak halkının birlik ve beraberliğinden kaynaklanıyor." diye konuştu.
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