19:46, 04 Nisan 2017 Salı

TİKA'dan Kırgızistan’daki otizmli çocuklara destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan’da otizmli çocuklarla ilgilenen El Ele Derneği'ne malzeme desteği verdi.

Kırgızistan’ın başkent Bişkek’te 2012 yılında faaliyete başlayan ve iki ay önce belediyenin yardımıyla kendi binasına kavuşan “El Ele” Derneği, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğüne başvurdu.

Derneğin talebini değerlendiren TİKA, “2 Nisan Dünya Otizm Fakındalık Günü” etkinlikleri çerçevesinde, merkezin odalarını, duyusal entegrasyonu geliştiren malzemeler, okul sıraları ve dolaplarıyla donattı.

Merkezdeki odalar, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Evren Rutbil, Merkezin Kurucusu ve Dernek Başkanı Cıldız Sadıkova tarafından kurdele kesilerek yeniden hizmete açıldı.

Sadıkova, yaptığı konuşmada, TİKA’nın, El Ele Derneği'nin dostu olduğunu vurguladı. Türk hükümetine teşekkür eden Sadıkova, TİKA’nın desteğini, sadece çocukların gelişiminde kullanacaklarını ifade etti.

Türk Büyükelçisi Kılıç da Türkiye olarak, bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Kılıç, otizmli çocukların velilerin karşılaştıkları sorunların üstesinden gelebilmesi için kendilerine destek verilmesi gerektiğini kaydederek, “Ailelerin bu yükü sırtlayabilmesi için sosyal ve sivil toplum kuruluşlarının çabaları son derece önemlidir” diye konuştu.

Veliler ve yetkililerin de katıldığı açılış töreninde merkezdeki otizmli çocuklar refakatçileriyle oyun oynadı, şarkı söyledi ve dans etti.