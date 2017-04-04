19:50, 04 Nisan 2017 Salı

ABD, İdlib'deki kimyasal saldırının faturasını Obama'ya kesti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Suriye'de, kadın ve çocukların da aralarında olduğu masum insanları hedef alan bugünkü menfur kimyasal saldırı uygar dünya tarafından göz ardı edilemez." dedi.

Sözcü Spicer, Beyaz Saray'daki gayrı resmi basın toplantısında, basın mensuplarının Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin sorularını yanıtladı.

"BU HAİN EYLEMLER, OBAMA YÖNETİMİNİN ZAYIFLIĞININ SONUCU"

Spicer, saldırıyı, "Suriye'de, kadın ve çocukların da aralarında olduğu masum insanları hedef alan bugünkü menfur kimyasal saldırı uygar dünya tarafından göz ardı edilemez. Beşşar Esed rejiminin bu hain eylemleri, önceki (ABD) yönetimin zayıflığının ve kararsızlığının bir sonucudur." sözleriyle kınadı.

Saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğuna işaret eden Spicer, önceki yönetimi hedef alarak, "Barack Obama 2012 yılında kimyasal silah kullanımına ilişkin bir kırmızı çizgisinin olduğunu söyledi ve ardından hiçbir şey yapmadı. ABD, bu kabul edilemez saldırıyı kınama noktasında tüm dünyadaki müttefikleriyle bir arada durmaktadır." şeklinde konuştu.

Bununla birlikte Spicer, Trump yönetiminin ne yapacağının henüz net olarak konuşulmadığını ancak Suriye'de şu aşamada rejim değişikliğinin bir seçenek olmadığını belirtti.

Saldırıyla ilgili Amerikan CNN kanalına açıklama yapan Cumhuriyetçi Senatör John McCain ise "ABD yönetiminin Suriye savaşını sona erdirmeyi öncelikleri arasına almaması ülke tarihinde yeni bir utanç sayfası açmıştır." şeklinde konuşmuştu.

Esed rejimi unsurlarının İdlib kentine düzenlediği kimyasal silah saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 100 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.