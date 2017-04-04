Dünyanın en 'özel' mehter takımı | FOTO

Antalya'da bedensel, görme, işitme ve zihinsel engelli ile otistik ve down sendromluların görev aldığı mehter takımı, çeşitli etkinliklerde seslendirdikleri marşlarla ilgi görüyor.
Engelli Eğitim, Kültür, Sağlık ve Spor Vakfı Antalya Şube Başkanı Gülcan Ay'ın girişimleri sayesinde bir araya gelen, 13-51 yaşlarındaki bedensel, görme, işitme ve zihinsel engelli ile otistik ve down sendromlu 24 kişinin oluşturduğu mehter takımı, bir çadırda su bidonlarıyla antrenman yapmaya başladı.
Yaklaşık 1,5 yıl süren bu çalışmanın ardından Kepez Belediyesinin destekleriyle enstrümanlarına kavuşan topluluk üyeleri, özel gün ve haftalarda çeşitli kurum ve kuruluşların etkinliklerinde sahne alarak, öğrendikleri beş marşı seslendiriyor.
Dernek Başkanı Gülcan Ay yaptığı açıklamada, dernek şubesinin 2013 yılında kurulduğunu, o günden beri mehter takımı oluşturma fikirleri olduğunu söyledi.
Yaklaşık 1,5 yıl önce fikirlerini hayata geçirdiklerini ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün destekleri sayesinde bugünlere geldiklerini anlatan Ay, "1,5 yıl oldu ve 5 marşla şimdi sahnelerde yer almaya başladık. Çocuklarımız çok mutlu. Ailelerimiz çok mutlu. Amaç onları topluma kazandırmak. Toplumda fark edilmelerini sağlamak. Yaptığımız bu işten son derece mutluyuz." diye konuştu.
Ay, mehter takımını kurarken engellilerin de diğerleri gibi bir şey yapabileceklerine inanarak yola çıktıklarını ifade ederek, grubu "Yapabilirsiniz" diyerek motive ettiklerini anlattı.
Dernek Başkanı Ay, mehteran takımının artık sahne ve mikrofon heyecanı yaşamadığını ve kendilerini ifade etmekte zorluk yaşamadığını vurguladı.
Engelli bireyleri engelsiz bireylerden ayırt etmemek gerektiğinin altını çizen Ay, "Nasıl ki çocuklarımız bir şey yapabildiği zaman kendine güven geliyorsa engelli çocuklarımız için de bu böyle. Güven kazandılar. Kendine güven kazanan birey evin içinde de güven ifade etmeye başladı. Ailede de bir farkındalık gelişti. 'Benim çocuğum bir şeyler yapabilir.' diye bu kez aile de çocuğuna karşı bir farkındalık geliştirdi. Dolayısıyla sahne aldığımız yerlerde, toplumda da 'Engelli bireyler mehteran takımı kurmuşlar. Çok da güzel icra ediyorlar' diye bir farkındalık gelişti. Bizim amacımız da buydu. Her geçen gün de marşların sayısını artırarak ilerleyen dönemlerde turnelerle devam etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.
Mehteran takımının eğitmeni Ali Uşaklı da çocukları önce ritimle tanıştırdıklarını söyledi. Ritim duygusu ve müziğin engellilerin daha önce hiç çalışmadıkları bir olay olduğunu dile getiren Uşaklı, "Çalışmalara çadırda başladık. Davullarımız bile yoktu. Su bidonları ile ritim vurarak böyle bir süreç geçti. Bir yıl içerisinde enstrümanlarımız geldi. Vurmalı sazlarla şarkı ve sözleriyle birlikte yürüyüşler yaparak biz bu işi aştık." diye konuştu.
Uşaklı, yaptıkları çalışmalar sonucunda topluluğun ritim duyguları, müziği hissetme ve müziğe adaptasyonlarının geliştiğini vurgulayarak, artık hiç problem olmadan marşları çalabildiklerini anlattı.
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