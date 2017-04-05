Güvenlik güçlerinden 71 bin personelle 'Huzur' operasyonu | FOTO

Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 13 bin 92 ekip, 71 bin 284 personelin katılımıyla 7 bin 266 hassas noktada "Huzur Türkiye-4" operasyonu yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde aranan kişi ve araçların yakalanması, suçluların caydırılması, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince geniş çaplı uygulama başlatıldı.
Uygulamaya asayiş, terörle mücadele, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, uyuşturucuyla mücadele birimleri, deniz ve hava unsurları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 13 bin 92 ekipte görevli 71 bin 284 personel ile 371 dedektör polis köpeği katıldı.
Şehir giriş ve çıkışlarıyla şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 7 bin 266 hassas noktada, şüpheli kişi ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı.
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, uygulamaları Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden canlı bağlantılarla anlık takip etti. Toplantıda Mersin, Balıkesir, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Diyarbakır başta olmak üzere çeşitli illerde oluşturulan uygulama noktalarında görevli personele canlı bağlanarak, son duruma ilişkin bilgi alındı.
Altınok, uygulama kapsamında, saat 20.00 itibarıyla doğu illerinde yol uygulamalarına, batı illerinde umuma açık eğlence mekanları ile yol denetimlerine başlanıldığını söyledi.
Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Akdeniz, Adem Çakıcı, Servet Yılmaz ve Ali Baştürk ile daire başkanları da katıldı.
Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 71 bin 284 personelin katılımıyla "Huzur Türkiye-4" operasyonu başlatıldı
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