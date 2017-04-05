Etiyopya ve Sudan arasında demiryolu hattı

Etiyopya ve Sudan, iki ülke arasında demiryolu hattı inşa edilmesi ve serbest ekonomik bölge kurulması konularında anlaşmaya vardı.
Etiyopya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, başkent Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn ile bir araya geldi.
Liderler ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında konuşan el-Beşir, görüşmede iki ülke ilişkilerinin siyasi, kültürel ve ekonomik alanda daha da güçlendirilmesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını ifade etti.
Sudan ve Etiyopya'nın güvenliğinin her iki ülkenin de varoluşsal meselesi olduğunu kaydeden el-Beşir, "Barışı ve istikrarı sağlayabilmek için polisimiz ve ordumuz koordineli bir şekilde hareket edecek." diye konuştu.
Desalegn ise iki ülke arasında çok yakında serbest ekonomik bölge kurulacağını ve yeni bir demiryolu hattının inşa edileceğini söyledi.
Toplantı sonrası dağıtılan ortak basın açıklamasında, bölgede krize yol açan Rönesans Barajı'nın inşası üzerine her iki ülkenin de ortak bir anlayışa sahip olduğu ve Nil sularının adil şekilde paylaşılması için iki ülkenin de işbirliği yaptığı belirtildi.
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