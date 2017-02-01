00:20, 05 Nisan 2017 Çarşamba

BM Genel Sekreterinden kimyasal saldırı açıklaması





BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun bölgesinde "yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırıdan derin rahatsızlık duyduğunu" belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun bölgesinde "yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırıdan derin rahatsızlık duyduğunu" bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, BM Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün, Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun bölgesinde kimyasal silah kullanımını tespit etmek için bilgi toplamaya başladığı ifade edildi. Açıklamada Guterres ise Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun bölgesinde "yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırıdan derin rahatsızlık duyduğunu" belirterek, saldırıda ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Guterres, kimyasal silahların kullanımının uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu ve uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini kaydetti. Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine sabah düzenlediği kimyasal saldırıda çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği belirtilmişti. Son 10 günde sivillere karşı 4 kez kimyasal silah saldırısı düzenleyen Esed rejiminin, 3 Nisan'da İdlib'in El Habit beldesine yönelik klor gazlı saldırısında da 20 sivil zehirlenmişti.

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