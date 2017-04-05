09:07, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 5 Nisan 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Antarktika Araştırma Grubu'nu kabul edecek.

- Erdoğan, eski Bursa Atatürk Stadyumu'nda düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak.

(Ankara/11.00/13.00/Bursa/16.00)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Menemen Gölpark girişinde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu temel atma ile Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nda düzenlenecek "101 Dev Eser"in toplu açılış törenlerine iştirak edecek.

- Yıldırım, Karabağlar'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katılacak.

(İzmir/11.30/14.00/16.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle toplantı yapacak, kadınlar ve kadın STK temsilcileri ile bir araya gelecek, Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.

(Gaziantep/11.00/14.00/16.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kumru ve Ünye ilçelerinde düzenlenecek mitinglerde vatandaşlara hitap edecek.

(Ordu/11.00/13.30)

2- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hukukçularla kahvaltıda, kadın seçmenlerle söyleşide bir araya gelecek; Yozgatlılar programına katılacak.

(İstanbul/10.00/14.30/17.30)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadın STK buluşmasına, üniversite buluşmalarına katılacak, Lalegül Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Bitlisliler buluşmasına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-19.00)

4- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti İl Başkanlığında esnafla buluşacak.

(Adana/13.00)

5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, muhtarlarla, inşaat sektörünün ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(İzmir/10.00)

6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane Hamidiye, Sarıyer ve Gaziosmanpaşa Küçükköy'de mitinge katılacak, Gaziosmanpaşa İşadamları Derneği toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/14.30-21.00)

7- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü değerlendirme ve kamu ve özel okul müdürleri ve yöneticileriyle "Milli Eğitimde 2023 Hedefleri" konulu toplantıya katılacak, Gaziantep Üniversitesini ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, esnafla bir araya gelecek.

(Gaziantep/10.00-17.00)

8- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlıkça yaptırılan 101 tesisin hizmete açılış törenine iştirak edecek.

(İzmir/13.00)

9- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Sağlıklı Dişler Sağlıklı Nesiller Kampanyası" kapsamında düzenlenen ağız ve diş sağlığı setlerinin dağıtım törenine katılacak.

(Erzurum/10.00)



EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün cenaze törenine iştirak edecek.

(Giresun/12.30)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bartın OSB'de bulunan test ve inovasyon merkezinde sanayicilerle görüşecek, Teklas ve Mescier firmaları üretim tesisleri ile AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası ile MÜSİAD üyesi iş adamlarıyla bir araya gelecek.

(Bartın/16.30-17.00-18.00-19.30)​​

3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Marangozlar Sitesi ve 3. Sanayi Sitesi Esnafıyla toplantı yapacak, Aliveren köyünü ziyaret edecek, Çameli ve Serinhisar ilçelerinde halkla buluşacak ve ikinci kuşak iş adamlarıyla görüşecek.

(Denizli/09.00-19.00)

4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, hal esnafıyla kahvaltı edecek, Kuluncak ilçe ile Sütlüce ve Göztepe Mahalle mitinglerine katılacak.

(Malatya/08.30-19.00)

5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneğinin düzenlediği "Otomotiv Kongresi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.15)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- BM Güvenlik Konseyi, Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine Esed rejiminin İdlib'teki kimyasal silah saldırısını görüşecek.

(New York)

2- Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM), Almanya, İngiltere, Katar, Kuveyt ve Norveç, himayesinde Suriye Yardım Konferansı düzenlenecek.

(Brüksel)

3- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecek.

(Brüksel)

4- ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Beyaz Saray'da görüşecek.

(Washington)

5- İngiltere Başbakanı Theresa May, Ortadoğu programı kapsamında Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak.

(Riyad)

6- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul) (



GÜNCEL

1- YÖK tarafından "Müzik Üniversitesi" kurulmasına ilişkin arama konferansı düzenlenecek.

(Ankara/14.00)



SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın gayriresmi VIP açılış resepsiyonuna katılacak.

(Bakü)

2- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Çaykur Rizespor-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları oynanacak.

(Rize/18.00/İstanbul/20.30)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında Bellona AGÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşacak.

(Kayseri/19.00)

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off rövanşında VakıfBank, İsviçre'nin Volero takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

5- Voleybol Vestel Venus Sultan Ligi çeyrek final ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.00)

6- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 21. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

7- Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 34. hafta maçları oynanacak.

ÖZEL HABER

1- 3. havalimanı sadece yolcuları değil Türk ekonomisini de uçuracak

- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:

- "İstanbul 3. Havalimanı, ticaretimize çok ciddi katkı koyacak ve bizim beklediğimiz o ki 2025 yılında ülkemizdeki gayrisafi hasılanın yüzde 4,9'unu oluşturacak. Muhteşem ve müthiş bir rakamdan bahsediyoruz. 79 milyar dolarlık sadece havalimanından kaynaklı ilave bir hasıla oluşacak"

- "3. havalimanının birinci faslı önümüzdeki yıl bittiğinde yılda 100 bin kişiye istihdam sağlayacağız, 2025'te havalimanı tam kapasiteye eriştiğinde yılda 225 bin kişiye istihdam sağlayacağız ki sadece istihdam boyutu bile ülkemize olan katkısı, ekonomimize olan katkısı ve insanımızın hayatını kolaylaştırması, aş ve iş kazandırması anlamında da tek başına bile önemli bir argüman, önemli bir gösterge"

- "Bizim tek derdimiz istihdam değil, bu havalimanından kaynaklı ülkemizin ticaretini, ekonomisini büyütmek. Ülkemizi 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisine sokmak istiyoruz, bu havalimanı da bu hedefin gerçekleşmesinde çok önemli bir unsur olsun istiyoruz"

2- "Sigortalanabilir tarım alanlarının sadece yüzde 19'u sigortalı"

- TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu:

- "Geçen yıl sigortalanabilir, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı alanların yüzde 19'unu sigortaladık. Bu yıl bu oran yüzde 20'nin üzerine çıkacak ama daha gidilecek yol var. Geri kalan çok büyük bir alan sigortalı değil. Diğer yandan 50 yıllık geçmişi olan İspanya'daki modelde sigortalanma oranı yüzde 35'lerde bulunuyor. Bu açıdan Türkiye'deki model hızlı bir gelişme gösteriyor"

- "Üreticiler uygun düzeylerde prim ödeyerek ürünlerini sigortalayabiliyor. Üreticinin 10 dekar alanda yetiştirdiği 16 bin 800 TL sigorta bedeli olan fındık ürünü için Bitkisel Ürün Sigortası dolu paketi kapsamında ödeyeceği prim tutarı yalnızca 140 TL'dir. Yüzde 100 dolu hasarı meydana geldiğinde fındık üreticisi 13 bin 440 TL hasar ödemesi alacaktır"

- "10 yıllık süreçte üreticiye ödediğimiz hasar tazminat tutarı 3,1 milyar lira. Bunu ödedik ama özellikle son 2-3 yılda ödediğimiz tutar bunun belki de yüzde 50'sine karşılık geliyor. Üretim giderek artıyor ve dolayısıyla hasar hacmi de büyüyor"

3- "TL, referandum sonrası güçlenebilir"

- Bluebay Varlık Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash:

- "Referandumdan çıkan sonuç 'evet' olursa Türk lirasının güçlendiğini görebiliriz. Bu durumda TCMB de sert bir şekilde politika faizini azaltma yoluna gidebilir"

- "Referandumdan 'evet' çıkarsa bu piyasalar tarafından bir çözüm ve rahatlama olarak algılanacaktır"

- "Politik riskler azalırsa bu faizlerdeki risk primlerini de azaltacaktır. Bu durumda faizler de azalacaktır"

- "Dış ekonomik koşullar Türkiye piyasaları açısından pozitif"