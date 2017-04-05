Ankara'da doğalgaz patlaması; 1 yaralı

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Başkent Ankara'da bir apartman dairesinde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.
Başkentte bir apartman dairesinde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.
Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği Amasra Müzesi, bünyesinde barındırdığı 3 binden fazla eserle kentin 5 bin yıllık tarihini yansıtıyor
Antalya'da yaşları 13 ile 51 arasında değişen 24 engellinin oluşturduğu mehter takımı, çeşitli etkinliklerde seslendirdikleri marşlarla ilgi görüyor
Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 71 bin 284 personelin katılımıyla "Huzur Türkiye-4" operasyonu başlatıldı
CumhurbaşkanıErdoğan, referandum sürecindeki son durumla ilgili "Her geçen gün 'evet' tırmanıyor. İnanıyorum ki bu hafta çok daha belirleyici olacak. Son iki hafta 'evet' tırmanışını daha artırarak devam edecektir" dedi
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin soruşturmada 2'si firari, 12'si tutuklu 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, ülkede otizmli çocuklarla ilgilenen merkeze malzeme desteğinde bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Ey Müslümanlar, İslam ümmeti, saldırı ve terör haberlerine alışıp duyarsızlaşmayın. Kardeşliğinizi unutmayın, tek yürek olarak mazlumun yanında yer alın" dedi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamenin şüphelilerinden eski Tümgeneral İdris Aksoy'un, darbe girişimi sırasında ABD'de kullanılan bir telefonu 9 kez aradığı ortaya çıktı
Türkiye, Irak'ta Kerkük İl Meclisi'nin Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda aldığı tek yanlı referandum kararının meşruiyeti olmadığını belirterek, kararı kınadı
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, Han Şeyhun beldesine düzenlenen klor gazlı saldırıdan etkilenenlerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirilişi sürüyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, "Türk yetkililerle muhtemelen Rusya’da ve 16 Nisan’dan sonra görüşüceğiz" dedi
Başbakan Yıldırım, Sırbistan'da cumhurbaşkanlığına seçilen Vucic'e tebrik mektubu gönderdi
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğündeki usulsüz dinleme iddialarına ilişkin haklarında dava açılan 15 emniyet mensubundan 9'u toplam 218 yıl 8 ay 510 gün hapis cezasına çarptırıldı
Çeşme ilçesinde denizden yasa dışı yollardan Sakız Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 61 kişi yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 16.00'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.