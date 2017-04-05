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Ankara'da doğalgaz patlaması; 1 yaralı
Ankara'da doğalgaz patlaması; 1 yaralı

Başkentte bir apartman dairesinde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başkent Ankara'da bir apartman dairesinde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.



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Güncel Haberleri
Ankara'da doğalgaz patlaması 1 yaralı
Ankara'da doğalgaz patlaması; 1 yaralı

Başkentte bir apartman dairesinde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.
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