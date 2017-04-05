Ankara'da doğalgaz patlaması; 1 yaralı

Erdoğan'dan referandum sürecindeki son durum açıklaması

CumhurbaşkanıErdoğan, referandum sürecindeki son durumla ilgili "Her geçen gün 'evet' tırmanıyor. İnanıyorum ki bu hafta çok daha belirleyici olacak. Son iki hafta 'evet' tırmanışını daha artırarak devam edecektir" dedi