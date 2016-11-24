09:27, 05 Nisan 2017 Çarşamba

İran'da büyük deprem





İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kenti yakınlarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran'ın Meşhed kenti yakınlarında 6 büyüklüğünde deprem oldu. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Sefid Seng kenti olan 6 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. Depremin yerel saatle 10.39'da meydana geldiği belirtildi. Afganistan sınırı yakınlarında bulunan deprem bölgesine acil kurtarma ekipleri sevk edilirken, can ve mal kaybına dair henüz açıklama yapılmadı.

İlgili Konular iran deprem

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.