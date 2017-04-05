09:32, 05 Nisan 2017 Çarşamba

DEAŞ Tikrit'e saldırdı: 26 ölü





Irak Tikrit'te meydana gelen patlamada 26 kişi öldü 40 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Reuters'in Irak güvenlik kaynakları ve sağlık görevlileri gerekçe göstererek yayınladığı habere göre,Irak'ın merkezindeki Tikrit kentinde dün gece DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 26 kişi öldü ve 40 kişi yaralandı.

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