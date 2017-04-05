Güncelleme: 14:11, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Lahor'da askeri araca intihar saldırısı





Pakistan'ın Lahor şehrinde askeri araca intihar saldırısı gerçekleştirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan’ın Lahor kentinde canlı bomba saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 7 kişi öldü 19 kişi yaralandı. Pakistan’ın Pencap eyaletinde nüfus sayım yetkililerini hedef alan intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lahor kenti yakınlarındaki saldırıda iki nüfus sayım yetkilisiyle onlara eşlik eden dört asker hayatını kaybetti.



İntihar saldırısında 19 kişi yaralandı.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Pakistan’da 19 yıl aradan sonra geçen ay başlayan nüfus sayımı, on binlerce yetkili ve yaklaşık 200 bin asker tarafından yürütülüyor. Nüfus sayımının, 15 Mayıs’ta tamamlanması bekleniyor.







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