10:04, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak





Gelir İdaresi Başkanlığı açık bulunan kadrolara atanmak üzere 2 bin gelir uzman yardımcısı alacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açık bulunan kadrolara atanmak üzere 2 bin gelir uzman yardımcısı alacağı bildirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) alınacak 2 bin gelir uzman yardımcısı için başvurular 10 Nisan'da başlayacak, 28 Nisan'da sona erecek. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Giriş sınavının yazılı bölümü 14 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

İlgili Konular Gelir İdaresi Başkanlığı

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.