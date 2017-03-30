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Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı açık bulunan kadrolara atanmak üzere 2 bin gelir uzman yardımcısı alacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açık bulunan kadrolara atanmak üzere 2 bin gelir uzman yardımcısı alacağı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) alınacak 2 bin gelir uzman yardımcısı için başvurular 10 Nisan'da başlayacak, 28 Nisan'da sona erecek. 

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Giriş sınavının yazılı bölümü 14 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak.

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