Esed rejiminin kimyasal saldırılarına protesto | FOTO

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun Beldesine düzenlediği klor gazı saldırısı, İstanbul'da protesto edildi.
Beyoğlu Tünel’de toplanan Sabah Namazı Devrimi, Özgür-Der Üniversite Gençliği ve Seriyye Vakfı üyeleri, "Emperyalist Rusya, Suriye’den defol", "Müslüman zulme boyun eğmez" pankartı açtı.
Polisin geniş güvenlik önlemleri altında Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna kadar yürüyen gruptakiler, tekbirler getirdi.
Burada grup adına açıklama yapan gazeteci yazar Adem Özköse, Avrupa veya Amerika'da 50 tavuk öldürülse bütün dünyanın ayağa kalkacağını söyledi.
Özköse, bugün 50'den fazla Suriyeli çocuğun İdlib'de kimyasal silahlarla katledildiğini anlatarak, "Katil İran'a, Rusya'ya diyoruz ki 'Ey alçaklar, ey zalimler, ey katiller! İdlib'deki çocukları hangi suçlarından dolayı katlettiniz? Hangi suçlarından dolayı öldürdünüz? Hepiniz katilsiniz.' Rusya, çocuklarımızı Halep'te katletti. Rusya katildir, Putin katildir. Yaptığı her konuşmasında Hazreti Hüseyin Efendimizin, Hazreti Ali Efendimizin takipçisi olduğunu söyleyen Hamaney... Ey Hamaney, sen Hazreti Ali Efendimizin, ehlibeytin değil, sen Yezid'in takipçisisin. Hz. Ali'nin de Hz. Ömer’in de Hz. Ebubekir’in de takipçileri bizleriz. Sen katilsin, sen Yezid'in takipçisisin." diye konuştu.
"Eğer bizim ölülerimiz bile Batılıların ölüleriyle eşit değilse, eğer dünyada adalet yoksa, barış da yoktur." diyen Özköse, şöyle devam etti:
"Sonuna kadar bu zalimlere karşı direneceğiz, Allah'ın izniyle. Tüm dünya, mazlumlar katledilirken sussa da çocuklar kimyasal silahla katledilirken sussa da Allah'ın izniyle İstanbul'un güzel yürekli gençleri, Diyarbakır'ın, Konya'nın, Anadolu'nun güzel yüzlü insanları, susmayacak ve tepki göstereceğiz. Sloganlarımızla, tekbirlerimizle, haykırışlarımızla onlara gerekli tepkileri göstereceğiz. Bizler, 'zulüm karşısında susan dilsiz şeytandır' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Böyle bir Peygamberin ümmeti susmaz. Müslümana kardeşleri katledilirken, susmak yakışmaz."
Adalet, insanlık ve medeniyetin çocukları olduklarının altını çizen Özköse, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun, çocuklara, sivil insanlara karşı yapılan saldırıları kabul etmiyoruz. Fakat biz aynı zamanda Filistin'de müntakim olan bir Rabbin kullarıyız. Biz Rahmet Peygamberinin ümmeti olduğumuz kadar, 'Cennet kılıçların gölgesi altındadır' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz." diye konuştu.
Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Yılmaz da son üç yıldır Suriye’de 160 kez kimyasal saldırı olduğunu söyleyerek, öldürülen çocuklara adalet adına, merhamet adına son bir kez bakmaları gerektiğini dile getirdi.
Çocukların hangi suçtan katledildiklerini soran Yılmaz, "Onlar Aziz, Celil olan Allah’a, şu yeryüzünün sahibine, şu kelimelerimizin sahibine, şu havanın sahibine, İdlib'in, İstanbul’un, Hama’nın sahibine, Kabe’nin Rabbine iman ettikleri için katlediliyorlar. 6 yıldır devam eden bu savaş, katliam zalim Esed rejiminin ve onun işbirlikçileri, destekçileri, ağababaları olan Rusya’nın, İran’ın, Amerika’nın, gizli açık destek veren diğer katliamcı devletlerin dünya tarihine geçmiş en alçak, en namussuz, en şerefsiz katliamlarıdır. Bizler 6 yıldır belki onlarca, yüzlerce defa İstanbul başta olmak üzere birçok ilde defalarca toplandık. Bugünkü toplanmamıza neden olan katliam, bu alçak kimyasal saldırı ilk değil." şeklinde konuştu.
Açıklamanın ardından, gruptakiler eylemi sonlandırdı.
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