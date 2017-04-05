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Eski Arjantin Devlet Başkanı'na yurtdışı yasağı
Eski Arjantin Devlet Başkanı'na yurtdışı yasağı

Eski Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'e para aklama suçlaması yapılarak kendisinin ve iki çocuğunun yurt dışına çıkması yasaklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Arjantin'de eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez ile iki çocuğunun kara para aklamak ve rüşvet almaktan mahkeme karşısına çıkacağı bildirildi.

Federal Yargıç Claudio Bonadio, Fernandez, oğlu Maximo ile kızı Florencia Kirchner'in iş adamlarından rüşvet alma ve kara para aklamaktan yargılanmasına karar verildiğini açıkladı.

Bonadio, 83,3 milyon dolarlık mal varlığına el konulan Fernandez ile iki çocuğuna yurt dışına çıkma yasağı getirildiğini ifade etti.

Üçlü hakkında yurt dışına kaçma tehlikesi olmadığından gözaltı kararı çıkarılmadı.

Yerel medyada yer alan haberlerde de Fernandez ve çocuklarının yanı sıra iki iş adamının da mahkeme karşısına çıkacağı belirtildi.

Yargıç Bonadio, 23 Mart'ta Fernandez ile dönemin Ekonomi Bakanı Axel Kicillof ve Merkez Bankası Başkanı Alejandro Vanoli'nin "görevde olduğu dönemde döviz piyasasına yaptığı müdahaleyle devleti bilerek zarara uğrattığı" gerekçesiyle yargılanacağını açıklamıştı.

Bonadio, Fernandez ve hükümetinin, o dönemde ulusal para birimi pesonun değerini yapay olarak yükseltmek için Merkez Bankası aracılığıyla piyasaya değerinin altında dolar sattıklarını ve bu yolla alıcılara haksız kazanç sağladıklarını duyurmuştu.

Bu müdahalenin Merkez Bankası rezervlerinde ciddi kayba yol açtığını kaydeden Bonadio, satışlar nedeniyle kamunun 4,9 milyar dolar zarara uğradığını söylemişti.

Eski Devlet Başkanı Fernandez ise hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

FERNANDEZ ABD'NİN DEAŞ'I ÜRETTİĞİNİ VE ZAPTEDEMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

25 Eylül 2014 tarihinde BM'de yaptığı konuşmada DEAŞ'ın ortaya çıkarılması hakkında ABD ile ilgili olarak 'terörizm canavarını yarattılar ve bu canavar şu an kontrolden çıktı' ifadelerini kullanmıştı.

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez konuşmasında; "Geçen yıl toplandığımızda Esad rejimini terörist olarak değerlendirip ona karşı olanları devrimci görüp desteklediniz; şimdi ise dün "devrimci" dedikleriniz gruplara karşı savaş açmış durumdasınız. (DEAŞ) IŞİD ve El Kaide'nin elindeki silahların izini kim sürebilir? Büyük güçler çok kolay dost ve düşman kavramını değiştiriyor. Teröristler dost oluyor, dostlar ise terörist. Hizbullah'ı terörist örgütler listesine koymuştunuz ama sonradan Lübnan'da geniş bir tabanı olan saygın bir yapı olduğu anlaşıldı.

1994'te Buenos Aires'te İsrail Elçiliği'ne yapılan bombalı saldırıda İran parmağı aradınız ancak öyle olmadığı kesinleşti. 11 Eylül sonrası El Kaide gerekçesiyle Afganistan ve Irak'a savaş açtınız; o ülkeler şimdi dünyanın en ağır durumunu yaşıyor. Arap Baharı'nı Tunus, Libya ve Mısır'da başlatarak aşırı grupları kendi elinizle orada iktidara getirdiniz.

Bölge haklarının özgürlüklerini gasp ettiniz. Bu gün burada IŞİD'e karşı bir BM kararı çıkarmak üzere toplandık oysa IŞİD'in bazı BM Güvenlik Konseyi ülkelerinin gözetiminde dostları tarafından kurulup beslendiğini herkes görüyor." ifadelerini kullandı.

KIRIM KONUSUNDA ELEŞTİRİ

Kırım'daki Rusya'ya bağlanma referandumunu tanımayan ABD ve İngiltere'yi sert bir dille eleştiren Fernandez, bu ülkeleri "İki yüzlü" olmakla suçlamıştı.



İlgili Konular arjantin darbe Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez
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