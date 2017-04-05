Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:57, 05 Nisan 2017 Çarşamba
Latin Amerika
10:50, 05 Nisan 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Brezilya'dan diplomatlarına silah ihracatını artırma çağrısı
Brezilya'dan diplomatlarına silah ihracatını artırma çağrısı

Brezilya'da Dışişleri Bakanlığı Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika'ya silah satışlarının artırılması çağrısında bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Brezilya'nın diplomatlarından ülkenin silah ihracatının artırılması için çalışmalarını istediği ortaya çıktı.

The Folha de S. Paulo gazetesi, merkezi Sao Paulo'da bulunan şiddeti önleme grubu Sou de Paz'ın ele geçirdiği ve Brezilya Dışişleri Bakanlığı tarafından elçiliklerine geçen yıl gönderilen 8 sayfalık rapordan bölümler yayımladı.

Elçiliklere Savunma Bakanlığının ürettiği ürünlerin tanıtımına yönelik etkinlikler ve seminerler düzenleme talimatı verilen mektupta, Dışişleri Bakanlığı Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika'ya silah satışlarının artırılması çağrısında bulundu.

Sou da Paz'ın müdürlerinden Bruno Langeani yaptığı açıklamada, "Savunma sanayinin ihracatının artırılması için teşvik edilmesine lafımız yok. Ancak Brezilya'nın diğer ülkelere silah satışındaki yetersiz kontrolünden endişe ediyoruz. Hükümet, nihai alıcının savaşta olmamasını ve silahların korumasını sağlayabilecek bir ülke olmasını güvence altına almalı." dedi.

Langeani, Brezilya'nın geçen yıl 343 milyon dolar değerinde hafif silah ihracatı yaptığını kaydetti.

Bu arada Savunma Bakanı Raul Jungmann, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen savunma fuarının açılışında yaptığı konuşmada, "Savunma sanayimizi zenginleştirmek ve bilhassa uluslararası piyasada eşit şartlarda rekabet etmesini sağlamak için yeterli malzeme geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük hafif silah satıcılarından Brezilya, ülkede son dönemde patlak veren bozuk et skandalı nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyor.

 

 

 



İlgili Konular Brezilya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Latin Amerika Haberleri
İtalya'nın sınırları kapatması İsviçre'yi kızdırdı
İtalya'nın sınırları kapatması, İsviçre'yi kızdırdı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, üç sınır kapısını akşam geçişlerine kapatan İsviçre’nin Roma Büyükelçisi Giancarlo Kessler’i, bakanlığa çağırdı.
Avusturya Türkiye karşıtlığını ilkokul sıralarına taşıdı
Avusturya, Türkiye karşıtlığını ilkokul sıralarına taşıdı

Avusturya Vorarlberg eyaletinde ilkokul çocuklarına, halk oylamasına sunulacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yanlış ve taraflı bilgilerin yer aldığı dergiler dağıtıldı
Serbest dolaşım Brexit sonrasına uzatılabilir
Serbest dolaşım Brexit sonrasına uzatılabilir

İngiltere Başbakanı May, AB ile mutabık kalınması durumunda serbest dolaşım konusunda bazı esnekliklerin tanınabileceğine işaret etti
Brezilya'dan diplomatlarına silah ihracatını artırma çağrısı
Brezilya'dan diplomatlarına silah ihracatını artırma çağrısı

Brezilya'da Dışişleri Bakanlığı Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika'ya silah satışlarının artırılması çağrısında bulundu.
Eski Arjantin Devlet Başkanı'na yurtdışı yasağı
Eski Arjantin Devlet Başkanı'na yurtdışı yasağı

Eski Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'e para aklama suçlaması yapılarak kendisinin ve iki çocuğunun yurt dışına çıkması yasaklandı
Kuzey Kore'den balistik füze denemesi
Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin orta ölçekli bir balistik füze denemesi yaptığını tespit ettiklerini açıkladı
DEAŞ Tikrit'e saldırdı 26 ölü
DEAŞ Tikrit'e saldırdı: 26 ölü

Irak Tikrit'te meydana gelen patlamada 26 kişi öldü 40 kişi yaralandı
İran'da büyük deprem
İran'da büyük deprem

İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kenti yakınlarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD Stratejik Kuvvetler Komutanından Rusya uyarısı
ABD Stratejik Kuvvetler Komutanından Rusya uyarısı

Orgeneral Hyten, “Orta Ölçekli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasının ihlaline yol açan karadan fırlatılan kruz füzelerinin konuşlandırma konusu bizi kaygılandıran bir şey. Çünkü bunu uzun zamandır görmüyorduk.'' dedi
BM Genel Sekreterinden kimyasal saldırı açıklaması
BM Genel Sekreterinden kimyasal saldırı açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun bölgesinde "yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırıdan derin rahatsızlık duyduğunu" belirtti
Etiyopya ve Sudan arasında demiryolu hattı
Etiyopya ve Sudan arasında demiryolu hattı

Etiyopya ve Sudan arasında demiryolu hattı inşa edilecek
Kıbrıs'ta müzakereler 11 Nisan'da yeniden başlıyor
Kıbrıs'ta müzakereler 11 Nisan'da yeniden başlıyor

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen müzakereler, 11 Nisan'da yeniden başlayacak
ABD İdlib'deki kimyasal saldırının faturasını Obama'ya kesti
ABD, İdlib'deki kimyasal saldırının faturasını Obama'ya kesti

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Suriye'deki kimyasal silahlarla düzenlenen saldırıyı kınayarak, saldırının 'Kabul edilemez' olduğunu ve bu saldırıların da Obama döneminin zayıflığının bir sonucu olduğunu iddia etti
İbadi'den Kerkük'teki 'bayrak krizi'ne ilişkin çağrı
İbadi'den Kerkük'teki 'bayrak krizi'ne ilişkin çağrı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'teki "bayrak krizi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, kentin birliğinin muhafaza edilmesi çağrısında bulunarak anayasa maddelerine uyulmasını istedi
BM Güvenlik Konseyi İdlib için toplanacak
BM Güvenlik Konseyi İdlib için toplanacak

BMGK, Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine yarın TSİ 17.00'de toplanacak
Esed rejimi kimyasal silah kullanmaktan vazgeçmiyor
Esed rejimi kimyasal silah kullanmaktan vazgeçmiyor

Suriye'de kimyasal silah stoklarını imha ettiği iddia edilen Esed rejimi, bu silahları kullanmaya devam ediyor

Haberler

Çin, Brezilya'dan et ithali yasağını sınırlandırdı
Çin Brezilya'dan et ithali yasağını sınırlandırdı

Brezilya’da sarı humma yayılıyor
Brezilya da sarı humma yayılıyor

Endonezya ve Vietnam'dan Brezilya'ya et yasağı
Endonezya ve Vietnam'dan Brezilya'ya et yasağı

Et skandalı Brezilya'yı krize sürükleyebilir
Et skandalı Brezilya'yı krize sürükleyebilir

Brezilya etine ambargo gün geçtikçe yayılıyor
Brezilya etine ambargo gün geçtikçe yayılıyor

Brezilya yolcularına "sarıhumma aşısı" önerisi
Brezilya yolcularına quot sarıhumma aşısı quot önerisi

Brezilya'daki sarıhumma salgını yayılıyor
Brezilya'daki sarıhumma salgını yayılıyor

Brezilya Dışişleri Bakanı istifa etti
Brezilya Dışişleri Bakanı istifa etti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 