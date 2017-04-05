10:50, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Brezilya'dan diplomatlarına silah ihracatını artırma çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Brezilya'nın diplomatlarından ülkenin silah ihracatının artırılması için çalışmalarını istediği ortaya çıktı.

The Folha de S. Paulo gazetesi, merkezi Sao Paulo'da bulunan şiddeti önleme grubu Sou de Paz'ın ele geçirdiği ve Brezilya Dışişleri Bakanlığı tarafından elçiliklerine geçen yıl gönderilen 8 sayfalık rapordan bölümler yayımladı.

Elçiliklere Savunma Bakanlığının ürettiği ürünlerin tanıtımına yönelik etkinlikler ve seminerler düzenleme talimatı verilen mektupta, Dışişleri Bakanlığı Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika'ya silah satışlarının artırılması çağrısında bulundu.

Sou da Paz'ın müdürlerinden Bruno Langeani yaptığı açıklamada, "Savunma sanayinin ihracatının artırılması için teşvik edilmesine lafımız yok. Ancak Brezilya'nın diğer ülkelere silah satışındaki yetersiz kontrolünden endişe ediyoruz. Hükümet, nihai alıcının savaşta olmamasını ve silahların korumasını sağlayabilecek bir ülke olmasını güvence altına almalı." dedi.

Langeani, Brezilya'nın geçen yıl 343 milyon dolar değerinde hafif silah ihracatı yaptığını kaydetti.

Bu arada Savunma Bakanı Raul Jungmann, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen savunma fuarının açılışında yaptığı konuşmada, "Savunma sanayimizi zenginleştirmek ve bilhassa uluslararası piyasada eşit şartlarda rekabet etmesini sağlamak için yeterli malzeme geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük hafif silah satıcılarından Brezilya, ülkede son dönemde patlak veren bozuk et skandalı nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyor.