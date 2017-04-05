10:55, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Serbest dolaşım Brexit sonrasına uzatılabilir

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere Başbakanı Theresa May serbest dolaşımın Avrupa Birliğinden çıkış (Brexit) sonrasında bir süreliğine devam edebileceğini açıkladı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, İngiltere Başbakanı May’in AB ile serbest dolaşımın Birlikten çıkış sonrasında da bir süreliğine devam edebileceğini söylediğini bildirdi.

Geçen hafta AB’den resmen iki yıllık çıkış sürecini başlatan 50.maddeyi yürürlüğe sokan May, AB ile bu sürenin sonunda mutabık kalınması durumunda “uygulama sürecine” geçilebileceğine, serbest dolaşım konusunda bazı esnekliklerin tanınabileceğine işaret etti.

May, “Birlik ile anlaşmaya vardığımızda, yeni ilişkinin gelecekte nasıl olacağı konusunda anlaştığımızda, anlaşmanın ruhuna bağlı şekilde, hükümetlerin ve iş dünyasının sistemlerini uyumlu hale getirebilmesi için bir süreye ihtiyaç duyulacak.” ifadesini kullandı.

İngiliz hükümetinin Brexit sonrasında ülkenin göç politikasında tam yetkiye sahip olacağını belirten May, “Britanya halkı için önemli olan, geçen sene kullandıkları oyun bir parçası olarak bizim sınırlarımızı ve göçü kontrol altına almamız. Biz de Avrupa Birliğinden çıkınca tam da bunu yapacağız.” şeklinde konuştu.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık, 44 yıldır üyesi olduğu AB'den ayrılık talebini içeren mektubu geçen hafta Brüksel'e iletti.

Bildirimle birlikte 2 yıl sürmesi öngörülen Brexit süreci resmen başladı.

Birleşik Krallık ile Birlik arasında yürütülecek çıkış müzakerelerinin mayıs veya haziran ayı içinde başlaması bekleniyor.

Müzakerelerde öne çıkması beklenen başlıca konular, Birleşik Krallık'ta yaşayan 3 milyon AB vatandaşı ile AB ülkelerinde yerleşik 1 milyon Britanyalının hakları, AB'den ayrılmak için Birleşik Krallık’ın ödemesi gereken para ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasındaki kara sınırının durumu olacak.