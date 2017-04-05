11:17, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Narkotimler uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı





İstanbul'da Narkotim ekiplerince sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik 2016 ve 2017'de gerçekleştirilen 333 operasyonda, yaklaşık 640 kilogram uyuşturucu madde ile 137 bin 506 uyuşturucu hap ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdüren Narkotim ekiplerinin, 2016 ve 2017'de sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda yaklaşık 640 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 377 şüpheli tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 11 Aralık 2014'te hayata geçirilen Narkotim Projesi kapsamında 81 ilde oluşturulan Narkotim ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle sokakta uyuşturucu madde satan ve kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştiriyor. 2016'DA 240 OPERASYON İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Narkotim ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanması amacıyla 2016'da 240 operasyon yaptı. Kentin 39 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 26 kilo 184 gram eroin, 2 kilo 679 gram kokain, 511 kilo 567 gram esrar, 129 kök Hint keneviri, 24 kilo 955 gram bonzai, 1 kilo 286 Afyon sakızı, 788 gram metamfetamin, 71 bin 399 uyuşturucu hap ile ruhsatsız 40 tabanca, 12 av tüfeği, 763 mermi ve fişek ele geçirildi.

İlgili Konular Narkotim

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.