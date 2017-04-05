11:20, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Avusturya, Türkiye karşıtlığını ilkokul sıralarına taşıdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avusturya'da ilkokul öğrencilerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik taraflı ve yanlış bilgilerin yer aldığı dergiler dağıtıldı.

Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinde, özel bir yayın kuruluşu tarafından pilot proje kapsamında ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine dağıtılan 'Pausen Zeitung' adlı dergide, 2017 yılında Avrupa genelinde yapılacak seçimlere yer verildi. Çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçlayan projede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'de 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin yanlış ve taraflı bilgiler de yer aldı.

Vorarlberg eyaletindeki tüm ilkokullara özel izinle dağıtılan dergilerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve anayasa değişikliğine ilişkin çarpık bilgilendirmeler ailelerin tepkisine neden oldu. Özellikle Türk kökenli ebeveynler, ilkokul seviyesindeki çocukların siyasete alet edilmeye çalışıldığını belirttiler.

Tepkiye neden olan dergi dağıtımı, cumhurbaşkanının fotoğrafını gören Türk çocuklarının durumu ailelerine bildirmesi sonucu ortaya çıktı.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan ancak çocuğuna okulda sorun çıkartılacağı endişesi ile ismini vermek istemeyen bir Türk veli, ''İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi olan çocuğuma okulda bu dergiyi vermişler ve okumasını söylemişler, ayrıca 'sakın eve götürmeyin' diye de tembih etmişler. Çocuğum dergide Sayın Cumhurbaşkanımızın resmini görünce eve getirmiş. Dergide yazılanları görünce büyük üzüntü duydum. Siyasete ilkokul çocuklarının alet edilmesi çok çirkin bir şey.'' ifadelerini kullandı.

Eyalet bünyesindeki okulların denetiminden sorumlu müfettiş Dr. Bernadette Mennel, konunun gerekli birimler tarafından soruşturulacağını söyledi.

Dergi projesinin deneme aşamasında olduğu, çocukların ilgi göstermeleri durumunda düzenli olarak dağıtılacağı öğrenildi.