Ali İsmail Korkmaz davasında karar

Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin iki sanığın yeniden yargılandığı davada davada, fırıncı Ebubekir Harlar'a 6 yıl 8 ay, emekli polis memuru Hüseyin Engin'e 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Yargıtay 1. Ceza Dairesinin verdiği bozma kararı nedeniyle sanıklardan fırıncı Ebubekir Harlar ile emekli polis memuru Hüseyin Engin, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı.
Duruşmaya Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS kanalıyla bağlanan emekli polis memuru Hüseyin Engin'e 7 ay 15 gün, Konya Yunak Adliyesinden bağlanan fırıncı Ebubekir Harlar'a ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.
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Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde üniversite öğrencisi Korkmaz'ın dövülerek öldürüldüğü iddiasına dair davada, Fırıncı Harlar 6 yıl 8 ay, emekli polis Engin 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
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