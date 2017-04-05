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Buzları çözülen göle "kuş bakışı"
Buzları çözülen göle

Kışın suları donan Zernek Baraj Gölü'nün buzları çözülmeye başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Van'da soğuk hava nedeniyle donan Zernek Baraj Gölü'nün yüzeyindeki buzlar, havaların ısınmasıyla erimeye başladı.

Gürpınar ilçesinde 105 milyon metreküp su kapasiteli göl, yaklaşık 4 ay önce dondu. Havaların ısınmasıyla buzları çözülmeye başlayan göl, havadan görüntülendi.

Gölde bulunan balık kafeslerinin, buzların tamamen çözülmesiyle yeniden faaliyete geçirileceği belirtildi.



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