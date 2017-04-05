İstanbul'da bugün ve yarın bu yollara dikkat

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İstanbul'da bugün ve yarın Fenerbahçe'nin oynayacağı maçlar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre araç trafiğine kapatılacak yollar şöyle:
• D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’ne kadar gelen Güney bağlantı yolu.
• Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım).
• Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağına kadar olan kısım).
Yarın Fenerbahçe – FC Barcelona karşılaşmasında bu yollara dikkat
İstanbul Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü, Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da yarın oynanacak olan Fenerbahçe – FC Barcelona Lassa Turkish Airlines Euroleague müsabakası ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklama şöyle:
"06.04.2017 tarihinde saat 20.45’te İlimiz Ataşehir ilçesinde bulunan Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanacak olan Fenerbahçe – FC Barcelona Lassa Turkish Airlines Euroleague müsabakası ile ilgili 18.00’dan itibaren Ihlamur Sokağın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım) trafiğe kapatılacaktır. Sarı Mimoza Sokak, Leyla Sokak, Halk Caddesinden Ihlamur Sokağa trafik akımı verilmeyecek, Halk Caddesinden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokağa yönlendirilecektir. Sarı Mimoza Sokaktan gelen trafik akımı Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecektir"
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