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Erdoğan'dan muhtar ve korucuları sevindiren haber
Erdoğan'dan muhtar ve korucuları sevindiren haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarların 613 lira tutan SGK primleri devlet tarafından karşılanacağını, tüm güvenlik korucularının da sigortalı hale getirileceğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muhtarlar Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün 81 vilayetimizden gelen 2 bin muhtar kardeşimizle bir aradayız. Türkiye 11 gün sonra çok önemli bir seçim için sandığa gidecek. Seçimin konusu anayasa değişikliğidir. İçerik itibariyle ülkemizin yönetim sistemini değiştirecek olması bakımından bu halk oylaması tarihi bir öneme haizdir. Yeni sistemin en büyük özelliği milli iradenin ülke yönetimi üzerindeki gücünü artıyor olmasıdır. Ana muhalefetin başındaki zat geçenlerde bir konuşma yapıyor '17 Nisan'da muhtarlıkları bu cumhurbaşkanı kapatabilir.' Değerli kardeşlerim inanın böyle bir yalan makinesi ben görmedim. Muhtarların nasıl seçildiğini bile bilmiyor. Tayyip Erdoğan nasıl seçildiyse muhtar da öyle seçiliyor. Beni de millet seçti sizleri de millet... Diyor ki bir kararname çıkarır ve sizleri kapatır. Muhtarlar kararname ile gelmedi ki yasal düzenleme ile geldi. Yasal düzenleme ile gelen yasal düzenleme ile gider. O yasal düzenlemenin de bağlı olduğu anayasa. Muhtar deyip geçmeyin. Adı üzerinde muhtar. Ama ne yazık ki muhtarı bu beyefendi hafife alıyor.

''TÖVBE TÖVBE...''

'Lokantaları kapatacak' diyor tövbe tövbe... Lokanta ile cumhurbaşkanının ne işi var. Böyle bir merci varsa belediyelerdir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu da öğren ben belediye başkanlığı yaptım bu işleri çok iyi bilirim. Kim ne iş yapar haberi yok. Demokrasilerde muhalefet çok önemli. Muhalefet akıllı muhalefet yaparsa iktidara güç katar ama muhalefet muhalefeti doğru yapmazsa hem kendi hem ülke kaybeder. Cumhurbaşkanlığının kapısı tarih boyunca hiçbir zaman muhtarlara açık oldu mu? Ama ilk defa bu kardeşiniz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısını muhtarlara açtı.

''HÜKÜMET DOĞRUDAN SANDIKTA KURULACAK''

Bizim dönemimizde aynı ekolden geldiğimiz için Cumhurbaşkanı-Başbakan kavgası olmadı. Aynı ekolden geldikleri halde Sayın Sezer merhum Ecevit anayasa kitapçığının fırlatılması olayını düşünün. Onlar bile birbirine girdi. Bunun bedelini millet ödeyecek. İşte bunları ortadan kaldıracak sisteminde adıdır 16 Nisan. O bakımdan çok önemli. Hükümet doğrudan sandıkta kurulacak.

''BATI BİZE HAYRAN OLMAYA BAŞLADI''

Bizden öncekileri biz solladık. Şu anda Batı bize hayran olmaya başladı. İstanbul Boğazı'nın üzerine dizdik ya Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü oraya yerleştirdik ya bunların eşi benzeri pek yok. Tuttuk denizin altından Marmaray'ı yaptık. Avrasya Tüneli'ni yaptık. Osmangazi Köprüsü'nü yaptık. Buradan İstanbul İzmir'i 3 saat 15 dakikaya indiriyoruz. 18 Mart'ta Çanakkale'nin temelini attık. Çanakkale Köprüsü dünyada bir numara. Fakat bu köprü ile Avrupa Asya'yı farklı bir yerden farklı bir şekilde birbirne bağlıyoruz. Bu millet çok ezildi çok ezdiler. Artık buna son. Bu milletin şanlı bir tarihi geçmişi var. Şimdi biz bu şanlı geçmişe yeniden döndük.

''ÇOK PARTİLİ HAYATTA 48 HÜKÜMET KURULMUŞ''

Bize gelene kadar bu ülkede 16 ayda bir hükümet kurulmuş. Bizden önce. Bunların içerisinde 25 gün süren hükümetler de olmuş. Ortalamasını alıyorum. Çok partili hayatta 48 hükümet kurulmuş. Avrupa'da şurada burada örneği yok.

''BİZDEN ÖNCEKİLER BORÇLANDILAR BİZ ÖDEDİK''

Göreve geldik IMF'ye olan borcumuz 23 milyar 500 milyon dolardı. 2013 yılında bütün borcu ödedik sıfırlandı. Bizden öncekiler borçlandılar biz ödedik. Merkez Bankamızın rezervi göreve geldik 27,5 milyar dolardı şimdi 110 milyar dolarda döviz rezervimiz. Bizler kararlıyız istikrarla bunları yakaladık.

''AYIPTIR YA, NASIL BÖYLE YALAN SÖYLÜYORSUN?''

Ne diyor Kılıçdaroğlu 'Yasama organı da olmayacak.' Ayıptır ya nasıl böyle yalan söylüyorsun? Yasama organı daha etkin olacak. Yasama organı Cumhurbaşkanının Yüce Divan'a gitmesine varıncaya kadar bir yetki ile donatılıyor. Cumhurbaşkanı kişisel suçlardan dahi Yüce Divan'a sevk edilebilecek. Sayın Kılıçdaroğlu okumadın mı 18 maddeyi? Dersini çalışsaydın gözden geçirseydin ayıp oluyor ya.

''YENİ YÖNETİM SİSTEMİMİZ GÖKTEN ZEMBİLLE İNMİŞ DEĞİLDİR''

Meclis'te AK Parti ile MHP'nin anlaşmasıyla ki ben her iki genel başkana da çok teşekkür ediyorum. Genel başkanları ile birlikte hareket eden milletvekillerine de çok teşekkür ediyorum. 339 oyla halk oylaması kararı alındı. Yeni yönetim sistemimiz gökten zembille inmiş değildir.

''BU TEKLİFİ O ZAMANDAN BERİDİR BÜTÜN OTURUMLARDA İŞLEDİM''

Benim gündemimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemden itibaren bunu dillendirmişimdir. Kısmen büyükşehir belediyelerinin sistemi başkanlık sistemine benzer bu teklifi o zamandan beridir bütün oturumlarda işledim. Nasip bugüneymiş, bazı eksikler olabilir.

''ZERRE KADAR HAYSİYETİN ŞAHSİYETİN VARSA ÇIK DOSYALARINI ORTAYA KOY''

(15 Temmuz darbe girişimi) Şu ifadeye bak, ana muhalefetin başındaki zat 'Örtülü bir darbedir 15 Temmuz' diyor. Sen şehitlerimize bu hakaret yetkisini nereden buldun? Örtülü darbe ise zerre kadar haysiyetin varsa, zerre kadar şahsiyetin varsa çık, dosyalarını ortaya koy. Biz de gereğini yapalım. Siyasi hayatımda ne aldanan oldum, ne aldatan oldum. Bundan sonra da ne aldanan olacağız, ne de aldatan olacağız.

''NİYE AYRILDIN ORADAN?''

Örtülü darbe girişimi diyorsun, ben o gece geç saatlerde Yeşilköy'e indiğimde, Atatürk Havalimanı'nda orada binlerce kardeşim çağrıya uymuş, oraya gelmişti. Dediler ki yanılmıyorsam saat 11.30 gibi ise 'Kılıçdaroğlu geldi ve ayrıldı.' Niye ayrıldın oradan? Sonra öğrendik ki Bakırköy Belediye Başkanının evine gitmiş. Milletin arasında kalsaydın ya. Hani önceden diyordun ki 'Darbe olduğunda ilk defa tankın üzerine ben çıkarım' diyordun. Hani tanklar oradaydı, sen neredeydin Bu iş lafla olmaz, bu iş yürekle olur, yürekle.

''SABRİ Mİ KILIÇDAROĞLU MU?''

36 yaşında Sabri tankın altına kendini atıyor., tank üzerinden geçiyor kalkıyor ikinci tank geliyor. İkinci tankın altına da kendini atıyor kolu ayağı kırılıyor ama yürekli bir gazi olarak çıkıyor. Sabri mi Kılıçdaroğlu mu? Sabri Sabri... Mesele bu.

''DOĞRU BULMAM' DEME, İHRAÇ TALEBİYLE BU ADAMI AT''

(CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıklaması) Çıkıyor bir milletvekili evet diyenleri İzmir'de denize dökmekten söz ediyor. Kimsin sen? Önce haddini bil. Seni Samsun Samsun'a sokmaz Amasya'ya Sivas'a sokmazlar. Haddini bil terbiyesiz herif bu millet Yunan mı? Biz Yunan'ı denize döktük. Senin ayakta durmaya mecalin var mı? Genel Başkanları çıkıyor konuşuyor, 'Doğru bulmam.' 'Doğru bulmam' deme, hemen sen kesin ihraç talebiyle bu adamı at. Atamıyorsan bu CHP gider. Bunun adı bölücülüktür, bu ülkeyi parçalamaktır. Biz hayır diyenlere özel bir sembolik siyaset müzesi kuracağız. Orada objeleri sergileyeceğiz.

''BENİ BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ, FETO, RANTÇILAR, DEAŞ SEVMEZ''

Beni bölücü terör örgütü, Feto, rantçılar, DEAŞ sevmez. Batı bir kısım liderler hiç sevmez. İsviçre'nin parlamentosu önünde portreyi koyup şakağıma silah dayayanlar sevmez. Zaten biz onların sevmesini beklemiyoruz. Bizi halkımız sevsin bizi hakk kabul etsin onun rızasını kazanalım yeter. Biz rabbimizin rızasını kazanmak halkımızın rızasını kazanmanın peşindeyiz. Yarın ölür gideriz öleceğiz ya ne olacak? İki metreküp mezara gömecekler. Musallada hoca efendi Cumhurbaşkanı niyetine demeyecek er kişi niyetine diyecek. Nasıl bilirdiniz diyecek (İyi sesleri).

MUHTARLARA MÜJDE

Sandıktan çıkmak için yüzde 50 artı 1 oyun gerektiği sistemin devreye girmesi ile artık söyleyecek sözü paylaşacak vizyonu olmayanın siyasette esamesi olmayacaktır. O zaman o zihniyet muhtar biel olamaz demiştir. Bunlara gereken dersi 16 Nisan'da vermelisiniz. Muhtar hafife alınacak insan değildir. Muhtarın ihtarı çok güçlüdür bunu görsünler. Biraz sonra vereceğim müjde var. Hemen de anlamışsınız. Artık öyle eskisi gibi hatır gönülle muhtar olma dönemi bitiyor. İlk seçimden itibaren sizi sıkı bir yarış bekliyor. Şimdi eskiden malum göreve geldiğimde neredeyse 2-3 paket çay parasına bile denk gelmiyordu verdikleri ücret sigaraları bırakın bi ama bu konuda da bize yardımcı olun. Gelin Türkiye olarak bu işin belini kıralım nargile margile hepsini defedelim. Muhtar maaşlarını asgari ücretle eşiledik bin 406 lira maaş alıyor şu anda muhtarlarımız. Yetmedi sosyal güvenlik primlerinin de karşılanması lazım dedik. Yayımlanacak KHK ile bu meseleyi çözüyotuz. 613 lira tutan sosyal güvenlik primleri devlet tarafından karşılanacak. Tüm güvenlik korucularımızı sigortalı hale getiriyoruz. Primler İçişleri Bakanlığı tarafından ödenecek. Muhtarlarımızın silah için harcırahını İçişleri Bakanlığımız karşılıyor. Harcırah yok.''



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