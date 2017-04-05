12:46, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Filistin direnişinin sembolüne İngiliz şirketten hakaret





Filistin direnişinin sembollerinden Keffiyeh'i elbise olarak tasarlayan İngiliz şirketine tepkiler büyüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiliz TOPSHOP firmasının, Filistinlilerin giydikleri sembolik keffiyeh'in tasarımını kullanarak yazlık akdın giysisi olarak tasarlayıp 75 dolardan satışa sundu. Filistinliler tarafından tepki gören firma "sıkıntı ve kan dökülmenin tarihi" nin "kültürel bir moda olarak tahsis edilmesi" nedeniyle suçlandı. Keffiyeh, 1930'lardan beri Filistin milliyetçiliğinin sembolü ve bugün bir dayanışma işareti olarak giyiliyor.

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