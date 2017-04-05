13:16, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Dörtyol Milli Eğitim Müdürüne silahlı saldırı





Hatay Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, tartıştığı kişi tarafından tabancayla yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, Numune Evler Mahallesi Necati Keskin Bulvarı'ndaki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne giden O.Ç. (55), kurum binasında karşılaştığı Dörtyol Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç, üzerinde taşıdığı tabancayla Toksoy'a iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bacağından Yaralanan Toksoy, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı. Şüpheli O.Ç'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, olayın Öğretmenevindeki bir ihaleyle ilgili olduğu iddiaları üzerinde duruyor.

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