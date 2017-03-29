13:22, 05 Nisan 2017 Çarşamba

'Tahşiyecilere kumpas'ta yakalama kararı





FETÖ/PDY'nin "Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla tutuksuz sanıklar eski Emniyet Müdürü Tufan Ergüder ile 4 kişi hakkında "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ/PDY'nin "Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla aralarında firari Fetullah Gülen'in de bulunduğu 33 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanıklar eski Emniyet Müdürü Tufan Ergüder ile 4 kişi hakkında "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. "Molla Muhammed Doğan el-Kersî" olarak bilinen Vartolu Mehmet Doğan adında bir emekli imamın lideri olduğu Nurculuk kökenli Tahşiyecilere yönelik soruşturmada Gülen Cemaati'nin kumpas kurduğu ve usulsüzlük yaptığı iddiasıyla, 14 Aralık 2014 tarihinde 13 ilde eş zamanlı polis operasyonu düzenlenmişti.

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