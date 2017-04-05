13:31, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Gazze'de "casuslara kısas talebi" gösterisi





Gazze'de bir grup gösterici İsrail için casusluk yapan kişilerin cezalandırılması için "Güven içinde yaşamak için casuslara kısas uygulanmasında acele edilmeli" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gazze'nin batısındaki Ensar Cezaevi önününde toplanan bir grup, İsrail için casusluk yapan kişilerin cezalandırılması talebiyle gösteri düzenlendi. Göstericiler, "Yetkililerin casuslar hakkında yasal kararlar almasını istiyoruz" ve "Güven içinde yaşamak için casuslara kısas uygulanmasında acele edilmeli" yazılı dövizler taşıdı.

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