13:39, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Somali'de bombalı saldırı: en az 7 ölü





Mogadişu'daki bakanlıklar civarında bir restorana bombalı araçla yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Somali'de İç Güvenlik ile Gençlik ve Spor bakanlıkları yakınında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Albay Ahmed Hashi, gazetecilere, başkent Mogadişu'daki bakanlıklar civarında bir restorana bombalı araçla yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, en az 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Patlamayı henüz üstlenen olmadı. Ülkedeki şiddet eylemleri, rehin alma ve suikastlardan sorumlu tutulan terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırının arkasında olabileceği düşünülüyor.

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