14:07, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Dünya Sağlık Örgütü'nden 'İdlib' açıklaması





Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısında sinir gazının kullanıldığını gösteren bulgular olduğunu açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısında sinir gazının kullanıldığını gösteren bulgular olduğu bildirildi.

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