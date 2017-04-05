14:07, 05 Nisan 2017 Çarşamba

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı





İstanbul Boğazı'nda sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle geçişe çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği yeniden başladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda pus ve sis yüzünden görüşün düşmesi nedeniyle saat 02.10'dan itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alınmıştı. İstanbul Boğazı saat 14.00 itibarıyla gemi geçişlerine yeniden açıldı.

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