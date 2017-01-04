14:29, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Altın 3 ayın zirvesini gördü





Güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yaklaşık 3 ayın zirvesi olan 149,3 lirayı gördü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak 148 lira sınırına gerilemesinin ardından dolar kurundaki artışla yükselişe geçti. Dolar/TL'nin 3,69'un üzerine çıkmasıyla 149,3 lira ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gören gram altın, saat 14.00 itibarıyla 148,9 lira seviyesinde dengelendi. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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