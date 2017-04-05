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Güncelleme: 02:24, 06 Nisan 2017 Perşembe

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Almanya'da 'Ahmet Yesevi'yi Anlamak' konferansı başladı
Almanya'da 'Ahmet Yesevi'yi Anlamak' konferansı başladı

Yunus Emre Enstitüsünce Almanya'nın Köln kentinde "Ahmet Yesevi'yi Anlamak" konulu konferans düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Almanya'nın Köln kentinde Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen "Ahmet Yesevi'yi Anlamak" konulu konferansta konuştu.

Üniversite olarak girişimleri sonucu UNESCO'nun 2016-2017 sezonunu Hoca Ahmet Yesevi Yılı ilan ettiğini belirten Yıldız, dünyanın farklı ülkelerinde bu konuda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Yıldız, "En önemli eseri Divan-ı Hikmet'te birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk mesajları vermesi, fakirlere, yetimlere, yoksullara, 'karşıdaki kişi kafir de olsa onu incitme' diyen mesajlarına, bugünkü dünyanın evrensel mesajlarına vurgu yaptığı için Hoca Ahmet Yesevi ön plana çıkmış oldu." ifadesini kullandı.

"ZAMANI ÇOK İYİ KULLANIRDI"

Prof. Dr. Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi'yi ön plana çıkaran bir diğer hususun ise onun zamanı çok iyi kullanması olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün Batı'ya baktığımızda zaman çok iyi kullanılıyor ve Batı ülkelerinin geldiği nokta ortada. Doğu dünyasında ise zaman çok hor görülüyor, hoyratça kullanılıyor. Bizi biz yapan önemli şahsiyetimiz olan, bizim kurucu atamız, Türklerin Müslüman olmasını sağlayan Hoca Ahmet Yesevi hazretleri, bizzat zamanı iyi kullanarak örnek olmuş ve zamanı üçe bölmüş. Hayatının üçte birlik kısmını ibadetle geçirmiş, diğer üçte birlik kısmında 99 bin öğrenci yetiştirmiş, diğer üçte birlik kısmında ise kaşık ve kepçe yontarak geçinip alnının teriyle rızkını kazanmıştır. Hoca Ahmet Yesevi bugünkü torunlarına diyor ki 'Siz de zamanı iyi kullanın, zamanı iyi kullandığınız takdirde siz de başarılı olursunuz, 850 yıl sonra Köln'de de anılırsınız, dünyanın başka yerinde de anılırsınız' diyor."

"Bugün Anadolu'da ve Balkanlar'da Türklük ve Müslümanlık varsa, bunun Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri sayesinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz." diyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillerimiz Hoca Ahmet Yesevi hazretlerini tanısınlar, anlasınlar, Hoca Ahmet Yeseviler, Mevlanalar, Yunus Emreler, Hacı Bektaş-ı Veliler gibi yetişsinler. Bugün Türkiye'nin Türk ve İslam dünyasının geldiği noktada bu değerli büyüklerimizin eserlerine ve görüşlerine çok ihtiyacımız var. Bugün Türkiye'nin İslam dünyasının hastalıklarının reçetesi bu eserlerde. Başkalarının verdiği reçete bugün bize modern tıpta verilen ilaçlar gibi. İlaçlar vücudumuzdaki bir organı iyileştirirken diğerlerine rahatsızlık veriyor. Bütün yapmamız gereken bu eserlerdeki fikirleri bizim gelecek kuşaklarımıza, gençlerimize anlatmak, onlara büyüklerimizi tanıtmak."



İlgili Konular Ahmet Yesevi'yi Anlamak Almanya
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