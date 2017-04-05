Gaziantep'te 'Ezo Gelin Yöresel Bebek Çalıştayı'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler ve Kütüphane Şube Müdürlüğüne bağlı Oyun ve Oyuncak Müzesinde şehrin kültürel değerlerinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen çalıştaya, Ankara, Sivas, Artvin, Karaman ve Hatay başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 20'yi aşkın eğitmen ve sanatçı katılarak bebeklerini tanıttı.
Çalıştay kapsamında müze bahçesi ve galerilerinde yapılan atölye çalışmalarında, taş, kitre, hamur, bez ve seramik bebeklerin yapımı, bölgelere has yöresel kumaşlar ve malzemeler kullanılarak "bebek sanatçıları" eşliğinde gösterildi.
Çocukların yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda, ziyaretçiler yörelere ait bebekleri incelerken, eğiticiler ve sanatçılardan bilgi aldı.
Ankara'dan katılan öğretmen Ruhiye Mine Kayran, 20 yıldır bu işi yaptığını belirterek, bebeklere her ilin kendi yöresine ait kıyafetlerini giydirdiğini aktardı.
Çalıştaya Karaman'dan katılan Filiz Serkal Kazan da 6 yıldır kitre bebek yaptığını ve Karaman Belediyesinde usta öğretici olarak çalıştığını ifade etti.
Kazan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in taş bebeğini yaptı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Ezo Gelin Halk Eğitim Merkezince gerçekleştirilen ve 3 gün süren çalıştaya ilk gün bin kişi katıldı.
Çalıştaya Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden katılan 20'yi aşkın "bebek sanatçısı", kurulan atölyelerde katılımcılara taş, kitre, hamur, bez ve seramik bebeklerin yapımını uygulamalı olarak gösterdi
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