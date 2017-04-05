14:37, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Rusya'dan Esed'e desteğe devam!





Kremlin, Suriye'deki kimyasal saldırının ardından, Rusya'nın Suriye'de Esed'i desteklemeye devam edeceğini ve askeri operasyonlarını sürdüreceklerini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen kimyasal saldırının yankıları sürüyor. Kremlin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rusya'nın Suriye'de Esed'i desteklemeye devam edeceğini ve askeri operasyonlarını sürdüreceklerini açıkladı. Kremlin'den yapılan açıklamada, kimyasal sızıntının muhaliflerin cephaneliğinden başladığı belirtilirken, Rusya'nın BM'de de bu görüşü savunacağı duyuruldu.

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