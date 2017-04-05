Dünyanın ilk nano araba yarışı Fransa'da yapılacak

İnternetle Hayat Kolay Projesi tanıtım toplantısı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: "Okuryazarlığın belli bir düzeye gelmesi için verilen mücadelede önemli bir noktaya gelindi ama artık onunla yetinmiyoruz diyoruz ki 'bilgisayar okuryazarı olsunlar' ama bununla da yetinmesinler, aktif bir şekilde kullansınlar, hayatın içinde olsunlar. Çünkü bilişim teknolojilerinin girmediği alan yok" açıklaması yaptı