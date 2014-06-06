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16:19, 05 Nisan 2017 Çarşamba
Afrika
14:52, 05 Nisan 2017 Çarşamba

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Somali'de kuraklık ve kolera salgını nedeniyle 400 kişi öldü
Somali'de kuraklık ve kolera salgını nedeniyle 400 kişi öldü

Somali'de kuraklık ve kolera salgını nedeniyle şubattan beri en az 400 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Somali Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Abdullaahi Hashi Ali yaptığı açıklamada, "Somali'nin merkezinde ve güneydoğusunda şubat ayından bu yana en az 400 kişi kıtlık ve kolera salgını nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

Ölenlerin büyük kısmının kadın ve çocuk olduğuna dikkati çeken Ali, salgın sebebiyle 18 bin kişinin de hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.

Ali, "Kolera salgınından en çok Bay, Bakol, Middle Shabelle ve Lower Shabelle bölgeleri etkilendi. Ölümcül hastalığın üstesinden gelebilmek amacıyla 60 ayrı sağlık ekibi görevlendirdik." ifadesini kullandı.

Öte yandan Türkiye'den ve uluslararası toplumdan yardımlar da ülkeye ulaştırılıyor. Bu kapsamda tıbbi malzeme ve insani yardım taşıyan Türk Hava Yolları uçağı dün başkent Mogadişu'ya geldi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 1945 yılından bu yana Somali'de en şiddetli kuraklık bu yıl yaşanıyor.



İlgili Konular somali kuraklık kolera
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