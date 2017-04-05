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İngiltere Avrupa'dan ilk kez ayrılmıyor
İngiltere Avrupa'dan ilk kez ayrılmıyor

Bilim adamları, bugünlerde Avrupa Birliğinden ayrılma sürecinde olan İngiltere'nin, geçmişte de "jeolojik Brexit" sonucu kıtadan koptuğunu ileri sürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bilim adamları, bugünlerde Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma sürecinde olan İngiltere'nin, geçmişte de "jeolojik Brexit" sonucu kıtadan koptuğunu ileri sürdü.

Londra Kraliyet Akademisinden bilim adamları, Buz Devri'nin başlarında İngiltere'nin Avrupa kıtasıyla arasında bir kara bağlantısı olduğunu, günümüzden yaklaşık 450 bin yıl önce başlayan bazı jeolojik gelişmeler sonucunda söz konusu bağlantının ortadan kalktığını savundu.

Bugün İngiliz Kanalının en dar bölgesi olan İngiltere'nin güneyindeki Dover ile Fransa'nın kuzeyindeki Calais'nin ince bir kara hattıyla birbirine bağlı olduğunu iddia eden bilim adamları, bu bağlantının yaklaşık 450 bin yıl önce kuzeyindeki dev buzulun içinde oluşan bir gölün sularının taşmasıyla aşınmaya başladığı, ardından yer sarsıntıları veya kopan buzulların etkisiyle yaklaşık 150 bin yıl önce yaşanan büyük bir taşkınla tamamen sular altında kaldığı tezini ileri sürdü.

İngiltere'yi Fransa'ya bağlayan Kanal Tüneli'nin inşaatı sırasında Dover Boğazı dibinde gizemli su altı deliklerine rastlandığına dikkati çeken bilim adamları, su altı vadileri veya kanyonlarından farklı özellikteki bu müstakil çöküntü alanlarının gölden taşan suların oluşturduğu şelalelerin aşındırmayla meydana geldiği tahmininde bulundu.

Araştırmanın başyazarı Prof. Dr. Sanjeev Gupta, "Bu, kuzeybatı Avrupa'nın ve İngiltere'nin jeolojik tarihindeki en belirleyici olaylardan biri. Eğer yaşanmasaydı İngiltere, Avrupa kıtasının bir parçası olurdu." ifadelerini kullandı.

Gupta, tezin somut verilerle desteklenebilmesi için dünyanın en yoğun yük gemisi hatlarından biri olan Dover Boğazı yatağında daha ileri jeolojik çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.



İlgili Konular İngiltere Avrupa
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