15:15, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkeş'in kabrine ziyaret





Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezince paylaşılan görüntülere göre, Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 37. Muhtarlar Toplantısı'nın ardından Türkeş'in Beştepe'deki kabrine gitti. Kabir başında edilen duaya eşlik eden Erdoğan, duanın ardından mezara bakır ibrikle su döktü.

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