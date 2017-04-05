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İzmir'in Marmaray'ı için ihaleye çıkılıyor
İzmir'in Marmaray'ı için ihaleye çıkılıyor

Başbakan Yıldırım, "İzmir'in Marmaray'ını, tüp geçişini bu sene içinde ihaleye çıkıyoruz. İzmir Körfezi'ne bir tüp geçiş ve bir gerdanlık takacağız. Çiğli'den Narlıdere'ye artık 6 dakikada geçecek İzmirli." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nda düzenlenen "101 Dev Eser"in toplu açılış töreninde konuştu.

'İZMİR TÜRKİYE DÜŞMANLARINI DENİZE DÖKER'

Başbakan Yıldırım, "CHP'li bir densiz milletvekilinin dediği gibi demiyoruz, İzmir vatanseverleri denize dökmez, İzmir PKK'yı, FETÖ'yü denize döker, Türkiye düşmanlarını denize döker. İzmir ile sen dalga mı geçiyorsun? İzmir, istiklalin, zaferin başarıyla kazandırıldığı şehirdir. İzmir, Cumhuriyet'i kuran şehirdir. İzmir, demokrasiyi, çok partili hayatı başlatan şehirdir. İzmir, her zaman Türkiye'nin dünyaya açılan aydınlık yüzüdür. Sizin gibi kin, nefret kusan insanların İzmir'de yeri yok, İzmirlilerin arasında yeri yok." diye konuştu.

'16 NİSAN'DA MİLLETE KARŞI SİYASETİN İŞE YARAMADIĞINI GÖRECEKSİNİZ'

Yıldırım, "CHP, Atatürk'ten partiyi devraldığında Atatürk onlara bir vasiyet etti, 'Muasır medeniyetler seviyesine Türkiye'yi taşı'. Onlar o gün vasiyeti vesayet anlamışlar ve vesayetin peşinden bir türlü ayrılmıyorlar. Yahu kardeşim yanlışı düzeltin. Atatürk vasiyet etti, 'vesayet' demedi. Vesayetten bu ülkeye hayır gelmez. Milletin iradesine tabi olun. İtaat edin millete, rahat edin. Millete karşı, millete rağmen siyaset olmaz, 16 Nisan'da da millete karşı siyasetin işe yaramadığını siz de göreceksiniz." dedi.

'İZMİR KÖRFEZİ'NE BİR TÜP GEÇİT VE GERDANLIK TAKACAĞIZ'

Başbakan Yıldırım, "İzmir'in Marmaray'ını, tüp geçişini bu sene içinde ihaleye çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İzmir Körfezi'ne bir tüp geçiş ve bir gerdanlık takacağız. Çiğli'den Narlıdere'ye artık 6 dakikada geçecek İzmirli. İzmir'e çok yakışacak." dedi.



İlgili Konular İzmir marmaray AK Parti referandum
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