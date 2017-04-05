15:26, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Kosova Ordunun Kurulması Yasası geri çekildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova kurumları, Kosova Güvenlik Gücünün orduya dönüşmesi yasasının onaylanmasını geri çekti. Hükümet, ordunun anayasal değişikliklerin yapılması yoluyla tüm imkanların tüketilmesine kadar bu yasayı Meclise göndermeme kararı aldı.

Silahlı Kuvvetlerin kurulmasına ait hukuki- yasal şeklin değişmesine NATO ve ABD tarafından uyarılar vardı.

Kosova Güvenlik Gücünün orduya dönüşmesi misyonu ve rolüne ait yasanın geri çekilmesiyle bu konuda girişimci olan Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi de uzlaştı.

FOL Hareketi tarafından organize edilen bir tartışmada Cumhurbaşkanı Thaçi, NATO ve ABD’nin ordunun kurulmasına karşı olmadığını, ancak kurulması şekli konusunda görüş ayrılığın olduğunu söyledi. Bu sebepten Thaçi, anayasal değişikliklerin yapılması için bir fırsatın daha verileceğini belirtti.

Thaçi, “Ülke kurumlarının birlikte Kosova Ordusunun kurulması için tüm toplulukların desteğinin sağlanmasında son çabalarını yapmaları için yeterince zamanları var. Anayasal değişikliklerin yapılmasıyla ordunun kurulmasını olası en iyi bir seçenek olarak değerlendiriyorum” dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı, gelecek adımlarda Kosova Sırplarının da dahil edilmesinin gerektiğini ileri sürdü.