Güncelleme: 15:41, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Bahçeli'den Yıldırıma'a Kerkük için görüşme talebi





Bahçeli, Kerkük kentindeki kamu binalarına IKBY bayrağının çekilmesiyle çıkan krize ilişkin, Başbakan'dan randevu istedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi MHP lideri Devlet Bahçeli, Irak'ın Kerkük kentindeki kamu binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının çekilmesiyle çıkan krize ilişkin, Başbakan Binali Yıldırım'dan randevu istedi.

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