Bahçeli'den Yıldırıma'a Kerkük için görüşme talebi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
MHP lideri Devlet Bahçeli, Irak'ın Kerkük kentindeki kamu binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının çekilmesiyle çıkan krize ilişkin, Başbakan Binali Yıldırım'dan randevu istedi.
Bahçeli, Kerkük kentindeki kamu binalarına IKBY bayrağının çekilmesiyle çıkan krize ilişkin, Başbakan'dan randevu istedi.
Başbakan Yıldırım, "İzmir'in Marmaray'ını, tüp geçişini bu sene içinde ihaleye çıkıyoruz. İzmir Körfezi'ne bir tüp geçiş ve bir gerdanlık takacağız. Çiğli'den Narlıdere'ye artık 6 dakikada geçecek İzmirli." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yaklaşık 3 ayın zirvesi olan 149,3 lirayı gördü
İstanbul Boğazı'nda sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle geçişe çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği yeniden başladı.
FETÖ/PDY'nin "Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla tutuksuz sanıklar eski Emniyet Müdürü Tufan Ergüder ile 4 kişi hakkında "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı
Hatay Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, tartıştığı kişi tarafından tabancayla yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarların 613 lira tutan SGK primleri devlet tarafından karşılanacağını, tüm güvenlik korucularının da sigortalı hale getirileceğini açıkladı
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. – Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası nedeniyle bugün saat 17.30’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması için üç ayrı bölgede oy kullanmaya başladı
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Çakıl, "FETÖ/PDY medyada sürekli Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve bazen de Nijerya'daki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yönelik olumsuz haberler hazırlatıyor" dedi
Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesinde, Tecnimont Civil Construction SPA, Italfer SPA-Sintagma Srl İş Ortaklığı, Arcadis-Prota Mühendislik Proje Danışmanlık Hizmetleri AŞ İş Ortaklığı ve Yüksel Proje Uluslararası AŞ teklif verdi
CHP Grup Başkanlığı, referandum kampanyasında partinin üslubuna uygun düşmeyen tutumların sergilenmesi nedeniyle milletvekillerini uyardı
Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde üniversite öğrencisi Korkmaz'ın dövülerek öldürüldüğü iddiasına dair davada, Fırıncı Harlar 6 yıl 8 ay, emekli polis Engin 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
İstanbul'da Narkotim ekiplerince sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik 2016 ve 2017'de gerçekleştirilen 333 operasyonda, yaklaşık 640 kilogram uyuşturucu madde ile 137 bin 506 uyuşturucu hap ele geçirildi