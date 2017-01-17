Kosova, Sırbistan'a soykırım davası açmaya hazırlanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, 1998-1999 yıllarında yaşanan savaşta işlenen suçlar nedeniyle Sırbistan'a karşı soykırım davası açmaya hazırlandıklarını ifade etti.
Basına konuşan Thaçi, Sırbistan'a karşı soykırım davası açılması meselesine değindi.
Soykırım davası açılması için hazırlık sürecinin devam ettiğini kaydeden Thaçi, hazırlıkların hukuki temelde sürdüğünü belirtti.
Thaçi, soykırım davası açmak için prosedürle ilgili bazı adımlar atmaları gerektiğini söyleyerek, "Sırbistan'ın Kosova'da soykırım işleyip işlemediğini tüm dünya biliyor. Bu hakkımızı hiçkimsenin anlayışsızlıkla karşılanmaması için şimdilik hukuki temele dayandırma ve hazırlık süreci içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.
Thaçi, daha önce de Sırp güçlerinin Kosova'daki savaşta yaklaşık 300 cami, çok sayıda Katolik kilisesi ve tekke yıktığını, Kosova'nın er ya da geç Sırbistan'a karşı soykırım davası açacağını ve savaş tazminatı talep edeceğini dile getirmişti.
"THAÇİ SIRPLARI HUZURSUZ ETMEK İSTİYOR"
Cumhurbaşkanı Thaçi'nin açıklamalarına yanıt veren Sırbistan Çalışma Bakanı Aleksandar Vulin ise Thaçi'nin böyle bir açıklama yaparak, Sırbistan'ı ve Sırpları huzursuz etmek istediğini savundu.
Kosova'da kesinlikle soykırım olmadığını ifade eden Vulin, "Priştine'de maalesef politikacıların başarısı, Sırbistan ve Sırplara karşı kimin ne kadar nefret söyleminde bulunacağından geçiyor." dedi.
Kosova'daki savaşta, Sırp birliklerinin 10 binden fazla Arnavutu öldürdüğü tahmin ediliyor. Savaşta öldürülen bin 700'den fazla Arnavut'un bedenine hala ulaşılamadı.
Bu arada, eski Yugoslavya topraklarında 1990'lı yıllarda işlenen suçlar nedeniyle daha önce Hırvatistan ve Bosna Hersek'te Sırbistan'a karşı soykırım davası açmış, ancak Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı bu davaları reddetmişti.
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Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, 1998-1999 yıllarındaki savaşta işlenen suçlar nedeniyle Sırbistan'a karşı soykırım davası açmaya hazırlandıklarını söyledi
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