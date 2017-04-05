16:14, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Afganistan'da DEAŞ liderlerinden biri öldürüldü





Nangarhar'ın Açin ilçesinde düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın liderlerinden Hattab öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün liderlerinden Sayed Ömer Bacuri Hattab'ın öldürüldüğü bildirildi. Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Nangarhar'ın Açin ilçesinde düzenlediği operasyonda DEAŞ'ın liderlerinden Hattab'ın öldürüldüğü bildirildi. Operasyonda 24 DEAŞ üyesinin de öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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