Afganistan'da DEAŞ liderlerinden biri öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün liderlerinden Sayed Ömer Bacuri Hattab'ın öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Nangarhar'ın Açin ilçesinde düzenlediği operasyonda DEAŞ'ın liderlerinden Hattab'ın öldürüldüğü bildirildi.
Operasyonda 24 DEAŞ üyesinin de öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Nangarhar'ın Açin ilçesinde düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın liderlerinden Hattab öldürüldü
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